Сырский объяснил, ограничивает ли мирный план Украину в мобилизации

План мирного урегулирования, предложенный США, не предусматривает для Украины никаких ограничений в вопросе мобилизации. В то же время численности Вооруженных сил на уровне 800 тысяч военных в мирное время будет достаточно для обеспечения безопасности государства.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью 24 каналу. Главнокомандующий отвечал на вопрос относительно пункта мирного плана США, который касается численности украинской армии в мирное время. По его словам, речь идет именно о 800 тысячах военных, и эта цифра не ограничивает возможности Украины в сфере мобилизации.

Он отметил, что все мобилизационные характеристики и способности остаются в силе. "Нас не ограничивают в мобилизации", – отметил Сырский, комментируя позицию американской стороны.

Позиция генерала

Александр Сырский подчеркнул, что определенная численность армии гарантирует способность Украины дать отпор в случае повторной вооруженной агрессии со стороны России. По его словам, такое количество личного состава позволяет поддерживать плановый и контролируемый процесс мобилизации. Генерал уточнил, что на начальном этапе переговоров Украине предлагали другой показатель, но он не отвечал потребностям безопасности. В итоге стороны сошлись на цифре, которая, по его словам, "как раз удовлетворяет страну".

Главнокомандующий сообщил, что сначала в американских предложениях фигурировала численность армии на уровне 600 тысяч человек. Однако в процессе обсуждения этот показатель был пересмотрен. Как ранее пояснял президент Украины Владимир Зеленский, мирный план предусматривает сохранение численности ВСУ на текущем уровне – около 800 тысяч военных. Он сообщил об этом 11 декабря, комментируя детали переговоров с партнерами.

