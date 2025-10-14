'Сын перестал есть из-за стресса': Елена из Северодонецка рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Начало полномасштабной войны Елена встретила в Северодонецке, бывшем Северодонецке. Для нее это уже вторая война на родном Донбассе – первая началась еще в 2014 году. Поэтому, услышав взрывы, женщина сначала не придала им значения и даже утром 24 февраля 2022 года пошла на работу. Впоследствии выяснилось, что это был ее последний рабочий день в родном городе. Свою историю Елена рассказала Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Женщина вспоминает, как вместе с отцом стояли на балконе летом 2014 года, растерянные, не зная, что делать: уезжать или оставаться в Северодонецке. Тогда по городу раздавались многочисленные взрывы, а паника мешала мыслить критически. Постоянный стресс и переживания в конце концов привели к тому, что сердце отца Елены не выдержало – в сентябре его не стало. Так первая война на Донбассе забрала у Елены самого дорогого человека еще до того, как началась вторая.

Далее – полномасштабное вторжение 2022 года. Эти события стали ужасным испытанием для семьи Елены, ведь на этот раз рядом были сын и мама женщины. Ежедневно они слышали взрывы, спускались в подвалы, прятались от обстрелов и не знали, что будет завтра.

"Было очень громко, грохот от снарядов постоянный. Обстреливали не так, как сейчас ракеты, а были "грады" и какая-то артиллерия. В подвале было очень много людей, условий почти не было. Мы сидели просто на кирпичах. Так мы просидели две недели. Ночью нас обстреливали, а где-то в семь-восемь утра обстрелы прекращались, и мы бежали домой – минут пять-десять дороги, чтобы что-то взять поесть", – рассказывает женщина.

Тяжелее всего для Елены было видеть, как стресс ударил по ее сыну. Он стал замкнутым, подавленным, чувствовал постоянное напряжение и тревогу.

"Сын перестал вообще есть. За две недели он превратился в щепку, мог лишь немного выпить чаю или воды. Мы пытались ему что-то дать, но он не мог есть из-за стресса", – говорит Елена.

Выехать из города, охваченного огнем, было чрезвычайно трудно. Уже в первые дни российские войска атаковали железную дорогу, а все дороги плотно простреливались. Выбраться можно было только с помощью волонтеров. Елена договорилась об эвакуации, однако последняя ночь в родном городе стала настоящим адом: обстрелы не утихали более десяти часов. Гараж, где Елена пряталась с родными, был поврежден осколками, спасли их только металлические двери и крепкие стены.

Коллекция Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 140 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

