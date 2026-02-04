'Связь – это люди': 'Киевстар' презентовал социальный фотопроект Константина и Влады Либеровых

Национальный оператор электронных коммуникаций "Киевстар" совместно с фотографами-документалистами Константином и Владой Либеровыми представили проект "Связь – это люди", посвященный ежедневной работе инженеров-связистов в условиях полномасштабной войны и беспрецедентных вызовов для всей отрасли электронных коммуникаций.

Главная идея фотопроекта – показать работу специалистов, благодаря которым миллионы абонентов ежедневно могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться интернетом. Ведь связь создают, держат и восстанавливают люди – инженеры и технические специалисты "Киевстар".

В течение января фотографы Константин и Влада Либеровы посетили 10 регионов по всей Украине, чтобы зафиксировать реальную работу инженеров и технических специалистов "Киевстар". В частности, съемки проходили и в прифронтовых населенных пунктах Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областей.

"Этот проект действительно изменил наше восприятие реальности. Живя в Украине во время полномасштабной войны – с ежедневными обстрелами, оккупированными территориями, постоянным напряжением – мы часто воспринимаем связь как должное. Работая над этой историей, мы увидели, в каких условиях она на самом деле поддерживается: разрушенные базовые станции, работа под обстрелами, постоянное восстановление с нуля. Мы воочию увидели титанический труд инженеров, благодаря которым связь продолжает работать даже там, где, казалось, это почти невозможно. Именно этим ощущением и осознанием нам хочется поделиться", – комментируют Константин и Влада Либеровы.

Кадры проекта отражают реальные условия, в которых инженеры "Киевстар" обеспечивают работу сети в условиях войны. В фокусе – восстановление базовых станций после вражеских обстрелов, поддержка сети с помощью генераторов во время обесточиваний, высотные и аварийно-восстановительные работы во время непогоды и тому подобное.

Фотографы зафиксировали уникальные документальные моменты, передающие специфику работы инженеров-связистов и вызовы, в условиях которых они обеспечивают непрерывность критически важной услуги связи для миллионов абонентов "Киевстар".

"Я искренне горжусь командой, которая в условиях войны обеспечивает связь для страны. За каждым звонком и сообщением стоит ежедневный труд наших инженеров и технических специалистов, которые работают в усиленном режиме. Они ремонтируют разрушенные базовые станции, обеспечивают работу генераторов и аккумуляторов во время отключений электроэнергии, работают как в прифронтовых зонах, так и в сложных природных условиях. Связь это, прежде всего, люди. Этим фотопроектом мы хотим показать их и сказать "спасибо"" – отметил СЕО "Киевстар" Александр Комаров.

Освещение фотопроекта "Связь – это люди" будет осуществляться в несколько этапов, в частности в медиа, социальных сетях "Киевстар", а также с 23 февраля в центральных частях Киева, Днепра, Харькова и Львова будут размещены одноименные фотоинсталляции.