Свежие овощи зимой: как вырастить редис в квартире

Редис – первый весенний овощ, который попадает к нам в салат еще в апреле. Однако ждать, пока хоть немножко потеплеет, чтобы зарядиться витаминами от полезного растения, совсем не обязательно.

Видео дня

Как пишет издание "На пенсии", опытные огородники знают, что посеянный в январе и выращенный в домашних условиях редис может дать урожай уже в феврале. И вот что нужно для этого сделать.

Для посева редиса подготовьте контейнер глубиной 15–20 см. Он обязательно должен иметь дренажные отверстия. На дно выложите слой керамзита или мелкой гальки, а сверху насыпьте торф, песок или обычный огородный грунт.

Семена перед посевом желательно замочить в воде примерно на 20 минут. Лунки под их закладку делают неглубокими – до 1 см. Предварительно замоченные семена раскладывают на расстоянии около 4 см, засыпают землей, немного уплотняют и увлажняют отстоянной водой из пульверизатора. Поливать из лейки такую грядку не стоит – можно вымыть семена из земли. Далее контейнер накрывают пленкой или стеклом и ставят в теплое место с температурой 18-20 °С.

Первые ростки редис дает уже через 3–4 дня. После этого накрытие убирают, а емкость переставляют на хорошо освещенное место. Для нормального развития редису нужен световой день 10–12 часов. Зимой такого количества света нет, поэтому придется позаботиться о фитолампе.

Оптимальной температурой для выращивания редиса является 15-18 градусов. Если она будет достигать 22 градусов, растение может начать стрелковаться.

Также важно следить, чтобы почва, в которой растет редис, постоянно оставалась слегка влажной. Если земля будет пересыхать, корнеплоды вырастут горькими. После полива землю желательно аккуратно рыхлить.

Через 10 дней после появления всходов редис подкармливают жидким минеральным удобрением и повторяют подкормку еще раз через неделю. С таким уходом уже через 30-40 дней после посева можно собирать первый урожай и готовить салат из свежей, сочной редиски.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно замачивать семена на рассаду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.