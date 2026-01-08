Как правильно замачивать семена: прорастут значительно быстрее
Готовясь к новому сезону огородничества, важно позаботиться о том, чтобы семена растений лучше всходили. Одной из ключевых процедур, которая этому способствует, является замачивание – именно оно помогает активизировать зерна, запустить внутренние процессы и существенно сократить время появления всходов.
Но как провести замачивание так, чтобы семя именно проснулось, а не начало загнивать? Ключевые советы дало издание "На пенсии".
Какие семена стоит замачивать
В дополнительной стимуляции не нуждаются растения, которые и так легко всходят. А вот те культуры, которые дают всходы медленно, стоит подвергнуть замачиванию. К ним можно отнести:
- баклажаны;
- петрушку;
- укроп;
- отдельные разновидности томатов.
Благодаря предварительной подготовке первые ростки из таких семян могут появиться уже через 3-5 дней вместо привычных двух недель.
Как правильно замочить семена
Чтобы замачивание было эффективным, недостаточно просто опустить семена в воду. Посевному материалу важны доступ к кислороду, оптимальная влажность и базовая защита от инфекций. Вот какова правильная последовательность действий.
- В стакане воды растворите чайную ложку соли и высыпьте туда семена. Те зерна, что всплыли на поверхность через 10 минут, считаются нежизнеспособными – их стоит выбросить.
- Далее проведите обеззараживание. Для этого в стакане воды размешайте половину чайной ложки хлоргексидина, опустите семена в раствор и оставьте на 20 минут.
- Смочите ватный диск или бумажную салфетку теплой водой температурой 25-28 °C. Выложите семена на одну половину, второй накройте сверху.
- Поместите салфетку с семенами в пакет или контейнер, чтобы создать эффект мини-теплицы, и поставьте в теплое место.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно выращивать дома зеленый лук круглый год.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.