Как правильно замачивать семена: прорастут значительно быстрее

Готовясь к новому сезону огородничества, важно позаботиться о том, чтобы семена растений лучше всходили. Одной из ключевых процедур, которая этому способствует, является замачивание – именно оно помогает активизировать зерна, запустить внутренние процессы и существенно сократить время появления всходов.

Но как провести замачивание так, чтобы семя именно проснулось, а не начало загнивать? Ключевые советы дало издание "На пенсии".

Какие семена стоит замачивать

В дополнительной стимуляции не нуждаются растения, которые и так легко всходят. А вот те культуры, которые дают всходы медленно, стоит подвергнуть замачиванию. К ним можно отнести:

баклажаны;

петрушку;

укроп;

отдельные разновидности томатов.

Благодаря предварительной подготовке первые ростки из таких семян могут появиться уже через 3-5 дней вместо привычных двух недель.

Как правильно замочить семена

Чтобы замачивание было эффективным, недостаточно просто опустить семена в воду. Посевному материалу важны доступ к кислороду, оптимальная влажность и базовая защита от инфекций. Вот какова правильная последовательность действий.

В стакане воды растворите чайную ложку соли и высыпьте туда семена. Те зерна, что всплыли на поверхность через 10 минут, считаются нежизнеспособными – их стоит выбросить.

Далее проведите обеззараживание. Для этого в стакане воды размешайте половину чайной ложки хлоргексидина, опустите семена в раствор и оставьте на 20 минут.

Смочите ватный диск или бумажную салфетку теплой водой температурой 25-28 °C. Выложите семена на одну половину, второй накройте сверху.

Поместите салфетку с семенами в пакет или контейнер, чтобы создать эффект мини-теплицы, и поставьте в теплое место.

