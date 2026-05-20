СБУ обнаружила повышенный радиационный фон на обломках ракеты с российского дрона, которым враг атаковал Черниговскую область. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили повышенный радиационный фон на обломках вражеской ракеты прикрепленной к беспилотнику. Опасным вооружением оккупанты атаковали Черниговскую область в апреле 2026 года.

Сейчас специалисты транспортировали фрагменты к месту хранения радиоактивных отходов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 20 мая.

"Контрразведка и следователи Службы безопасности обнаружили повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты, которую рашисты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину в ночь на 7 апреля этого года", – говорится в сообщении.

Что известно

Фрагменты ракеты Р-60 класса "воздух–воздух" обнаружены вблизи поселка Камка.

По данным специалистов, российские захватчики применяют такие ракеты во время массированных атак для поражения украинской авиации, которая перехватывает вражеские БПЛА. Во время радиационного обследования в районе обломков зафиксирован повышенный уровень гамма-излучения 12 мкЗв/ч, что превышает естественный фон и представляет потенциальную угрозу для здоровья.

СБУ вместе с подразделениями ГСЧС и Сил обороны Украины обезвредили боевую часть ракеты и транспортировали ее в специализированное хранилище радиоактивных отходов.

По результатам анализов установлено наличие в составе поражающих элементов из обедненного урана идентифицированы как Уран-235 и Уран-238.

"По данному факту следователями Службы безопасности осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры", – отмечается в сообщении.

Обломки боеприпасов могут представлять опасность

В СБУ призвали граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет или других боеприпасов. Наибольшую опасность представляют поврежденные или сгоревшие боеприпасы, поскольку они могут выделять радиоактивную пыль, опасную для людей и окружающей среды.

"В случае обнаружения таких предметов не приближайтесь к ним, не прикасайтесь и не перемещайте их. Необходимо отойти на безопасное расстояние и немедленно сообщить об этом по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Национальной полиции – 102", – отметили в пресс-службе.

Напомним, в начале января украинские военные впервые за время войны столкнулись с "Шахедом", на борту которого был ПЗРК "Игла". Также россияне добавили на БПЛА камеру и радиомодем, то есть пуск ракеты мог осуществлять оператор, который управлял дроном дистанционно. Эта новая модификация "Шахедов" может усложнить работу украинской авиации при сбивании вражеских целей.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска начали оснащать дешевые дроны-"обманки" "Гербера" 12-элементными антеннами спутниковой навигации "Комета-М", которые обеспечивают лучшую защиту от украинских средств радиоэлектронной борьбы. Такая модернизация свидетельствует об увеличении производственных возможностей РФ в сегменте критически важной навигационной электроники для дальнобойного вооружения.

