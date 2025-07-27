Строил фортификации: от ранений умер Герой из Киевской области Михаил Пархоменко. Фото
Военнослужащий Михаил Пархоменко из Киевской области умер от ранений, полученных во время выполнения боевых задач по строительству фортификационных сооружений на Харьковщине. Его сердце перестало биться 26 июля.
О гибели защитника сообщил секретарь Березанского городского совета Олег Сивак. Он выразил искренние соболезнования родным и близким.
"С глубокой скорбью сообщаю, что 26 июля 2025 года перестало биться сердце нашего земляка, Защитника Украины – Пархоменко Михаила Викторовича, 25.01.1973 г.р.", – отметил Сивак.
Что известно о Михаиле Пархоменко
Пархоменко был призван на службу по мобилизации 12 июля 2024 года, а 26 июля 2025 года его сердце остановилось в реанимационном отделении. Там он находился из-за ранений, которые получил во время возведения фортификационных сооружений, находясь в районе между населенными пунктами Долгенькое и Каменка Изюмского района Харьковской области.
"Михаил Викторович — еще один Герой, который отдал свою жизнь за свободу и безопасность Украины. Вечное уважение и благодарность нашему Защитнику. Искренние соболезнования родным и близким. Герои не умирают. Помним. Склоняем головы", – отметил секретарь горсовета.
О дате, времени и месте захоронения будет сообщено дополнительно.
Что предшествовало
Украина продолжает ежедневно терять своих Героев. На этот раз печальная новость пришла из Ивано-Франковской области, где от ранений умер военный Юрий Чудный. В июне во время выполнения боевого задания в Донецкой области, защитник получил тяжелое ранение. В течение нескольких недель он мужественно боролся за жизнь, но 26 июля его сердце перестало биться.
Во Львове 25 июля состоялось прощание с 12 украинскими военнопленными, которые погибли в результате падения российского самолета ИЛ-76 над Белгородской областью 24 января 2024 года. Церемония прошла в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла.
Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Борисполя Киевской области Евгений Баглай. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 19 июля.
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