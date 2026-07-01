Стремление двигаться вперёд: истории восстановления ветеранов после ранений будут представлены на благотворительной выставке в Киеве

С 24 июня по 5 июля в ТРЦ "Гулливер" пройдет благотворительная фотовыставка "Путь восстановления", рассказывающая истории украинских ветеранов, возвращающихся к активной жизни после тяжелых ранений. Инициативу реализует центр медицинской и физической реабилитации Next Step Ukraine при поддержке бренда "ВОЛЯ" от "Моршинской".

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Героями выставки стали ветераны, которые проходят или уже прошли программу восстановления и реабилитации в Next Step Ukraine – центрах нейрореабилитации для людей с травмами центральной нервной системы, основанных благотворительным фондом Revived Soldiers Ukraine.

Каждый день раненые украинские защитники и защитницы проходят сложный путь реабилитации, демонстрируя настоящую силу – не только физическую, но и внутреннюю: держать курс и не сдаваться. У каждого своя история борьбы, но всех объединяет воля идти вперёд. После тяжёлых ранений, в том числе ампутаций, они находят свой путь восстановления через спорт, творчество и различные реабилитационные практики. Академическая гребля, гончарство, конная терапия, скалолазание, занятия на тренажерах и многие другие виды деятельности стали для них частью этого пути. Именно эти моменты запечатлены на фотографиях выставки, а их истории вдохновляют несгибаемостью духа и верой в собственные силы.

Официальное открытие благотворительной фотовыставки "Путь восстановления" состоялось 24 июня в ТРЦ "Гулливер".

Ведущая мероприятия – Маричка Падалко, украинская телеведущая и журналистка. Среди приглашенных гостей присутствовали ветераны, чьи истории легли в основу выставки, а также руководительница центров Next Step Татьяна Грубенюк, заместитель министра по делам ветеранов Украины Руслан Приходько, представители КГГА, "Киев Милитари Хаб" и ТМ "ВОЛЯ" (от "Моршинская").

Выставка пройдет с 24 июня по 5 июля в ТРЦ "Гулливер" (1-й этаж, Центральный атриум напротив центрального входа, и 2-й этаж).

"Тема реабилитации ветеранов является одной из ключевых сегодня. Также для нас важно формировать культуру уважения и понимания, что и стало толчком к освещению их пути через благотворительную выставку. Таким образом мы хотим показать: реабилитация – это процесс, в котором важны поддержка и ежедневное движение вперёд", – отмечает Татьяна Грубенюк, руководительница Next Step Ukraine.

В ходе выставки будет проходить благотворительный сбор средств в поддержку реабилитации ветеранов в центрах Next Step Ukraine. Все пожертвования помогут им продолжить свой путь к выздоровлению, поэтому каждый желающий может присоединиться к сбору с помощью QR-кода, размещенного на экспозиции.

Создание доступных возможностей для восстановления сегодня особенно важно. Поэтому в рамках проекта призываем бизнес присоединиться к инициативе от "Киев Милитари Хаб" (Городское пространство для ветеранов и их семей. Помощь, поддержка, реинтеграция) путем предоставления ветеранам сервисов, услуг, ресурсов, и специальных условий – часов занятий в спортзалах и бассейнах, доступа к образовательным программам, творческим мастерским и другим возможностям, которые будут способствовать их восстановлению и адаптации после ранений.

Партнером по размещению благотворительной фотовыставки выступил ТРЦ "Гулливер", поддержав важный общественный диалог о реабилитации ветеранов и их возвращении к активной социальной жизни.

"Возвращение ветеранов к активной жизни – это не отдельная социальная тема, а часть новой реальности, в которой живет украинское общество. Выставка "Путь восстановления" рассказывает о внутренней силе, достоинстве и несокрушимости ветеранов, которые после тяжелых ранений, протезирования и длительной реабилитации проходят сложный путь. Для ТРЦ "Гулливер" важно, чтобы эти истории становились примером несокрушимости для других и звучали там, где их могут увидеть и услышать тысячи людей – в открытом городском пространстве", – отмечают в ТРЦ "Гулливер".

Автор фотовыставки: Василий Шепелла

Партнеры проекта: Минветеранов, КГГА, Киевский Милитари Хаб (Городское пространство для ветеранов и их семей. Помощь, поддержка, реинтеграция), правозащитный центр для военнослужащих "Принцип", ОО "Юридическая сотня"

Партнер по размещению: ТРЦ "Гулливер"

Медиапартнер: 24 канал

Справка

Выставка "Путь восстановления" является частью социального проекта "Свобода двигаться вперед", призванного построить культуру сосуществования с ветеранами в новой реальности. Ветераны выстояли там, где многие бы сломались. Они являются примером мужества, выдержки и силы. История каждого из них важна и заслуживает того, чтобы её услышали.

Проект создан по инициативе бренда "ВОЛЯ" от "Моршинская" совместно с центрами медицинской и физической реабилитации Next Step Ukraine. Цель – поддержать украинских ветеранов на пути физического и психологического восстановления. В рамках проекта 1 гривна от продажи каждой банки напитка "ВОЛЯ" со вкусом "Оригинальный" идет на поддержку центров Next Step.