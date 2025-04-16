Страстная среда: каково значение этого дня

Страстная неделя считается в христианском календаре одним из самых главных периодов года. Каждый день имеет особое значение и связан со своими традициями и запретами.

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Сегодня OBOZ.UA рассказывает о Большой среде. Ее считают одним из самых печальных дней, история которого по драматизму уступает только Страстной пятнице.

Значение Великой среды

На протяжении почти всего года среды являются днями, когда принято соблюдать пост. А все потому, что именно в среду Иуда Искариот предал своего учителя. Он продал Христа первосвященникам за 30 сребренников.

Однако не только это скорбное событие вспоминают в Великую среду христиане. Также считается, что в этот день Мария Магдалина омыла своими слезами ноги Христу и помазала его голову миром. Тем самым она подготовила его к погребению.

В церквях именно в среду заканчивается трехдневная Литургия Преждеосвященных Даров. Вечером этого дня служат Большое повечерие – особую предпраздничную службу.

Что делают в Великую среду

Как и всю Страстную неделю, Великую среду нужно провести в молитве и размышлениях об очищении и спасении своей души. Приветствуются любые добрые дела. Также рекомендуется исповедоваться, чтобы покаяться в своих грехах.

В народе считается, что именно в этот день следует умыться святой водой. Это должно помочь очистить душу и тело для празднования Пасхи.

В среду продолжают убирать к празднику дом. Также в этот день начинали готовить крашенки – раскрашенные в один цвет пасхальные яйца. Настает время ставить опару на пасхи. Кто не успел еще подготовить писанки, тоже могли заняться этим в Великую среду.

Запреты Великой среды

На протяжении всей Страстной недели не рекомендуется шумно веселиться, петь, танцевать. Великая среда – не исключение из этого правила.

Не рекомендуется также праздновать дни рождения и другие личные празднества. Свадьбы играть запрещено – на протяжении всего Великого поста обряд венчания не проводится.

Не стоит ссориться, ругаться, оскорблять друг друга, сплетничать и обманывать. А вот физический труд в этот день разрешается и даже приветствуется. Ведь без вложенных усилий к Пасхе должным образом не подготовишься.

Ранее OBOZ.UA объяснял, разрешается ли есть пасху до наступления Пасхи.

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