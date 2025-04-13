Страстная неделя перед Пасхой: что значит каждый день

В канун Пасхи наступает особый период – Страстная неделя, или как ее еще называют, Страстная седмица. Это последние дни Великого поста, посвященные воспоминаниям о событиях земной жизни Иисуса Христа: его страданиях, измене, крестном пути, распятии и смерти.

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OBOZ.UA рассказывает о традициях и верованиях Страстной недели. Каждый день этого периода имеет особое значение.

Когда начинается Страстная неделя в 2025 году

В 2025 году Страстная неделя продлится с понедельника, 14 апреля, до субботы, 19 апреля. Каждый день этой недели имеет глубокое духовное значение и называется "Великим". Это время молитв, размышлений, очищения и приготовления к празднику Воскресения.

Значение каждого дня Страстной недели

14 апреля – Великий понедельник

В христианской традиции этот день связан с фигурой Иосифа – праведника, преданного братьями. Также упоминается проклятие смоковницы как символа духовного бесплодия. Это день покаяния, молитвы и размышления об искренности веры.

15 апреля – Великий вторник

В храмах читают притчи из Евангелия: о десяти девах, о талантах и о Страшном суде. Верующие в этот день задумываются о собственной жизни, духовном состоянии и готовятся к встрече с Богом.

16 апреля – Великая среда

В этот день вспоминают предательство Иуды, который продала Иисуса за 30 серебряников. День призван напомнить о необходимости внутреннего очищения, борьбы с грехами – особенно с завистью и алчностью. Верующие усиливают молитву и пост.

17 апреля – Великий четверг (Чистый четверг)

Это день воспоминания о Тайном ужине и установлении Таинства Евхаристии. Обычно в Чистый четверг верующие причащаются, а также наводят порядок в доме: убирают, пекут паски и красят пасхальные яйца.

18 апреля – Страстная пятница

Самый скорбный день всего церковного года. В этот день состоялось Распятие Иисуса на Голгофе. Верующие соблюдают строгий пост, а в храмах выносится Плащаница – символ Христова тела. День проходит в молчаливой скорби, без громкой музыки, празднований и любых развлечений.

19 апреля – Великая суббота

День тишины, покоя и ожидания Воскресения. Завершается Великий пост. Верующие готовят пасхальные корзины. Вечером в храмах начинаются праздничные богослужения.

Что нельзя делать в Страстную неделю

Страстная неделя – время особой духовной сосредоточенности, поэтому есть вещи, которых следует избегать:

ссоры, оскорбления, гнев – эти дни призывают к прощению, любви и покаянию;

физический тяжелый труд, особенно в Страстную пятницу – речь о строительстве, ремонте, домашних делах;

развлечения и громкая музыка – следует сохранять тишину, покой и внутреннюю дисциплину;

переедание – верующие строго соблюдают пост, особенно в пятницу;

отказ в помощи – в это время милосердие и поддержка ближнего особенно важны;

венчание и громкие торжества – в народе говорят, что Страстная седмица – это не время для празднований.

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