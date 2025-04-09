Стоит ли ждать потепления: синоптики дали прогноз погоды на среду, 9 апреля

В среду, 9 апреля, погода в Украине будет определяться арктической воздушной массой из северных широт. Потепление пока не ожидается, ночью будут заморозки, а днем местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Атмосферное давление будет расти ночью, формируя в большинстве областей поле повышенного давления, а днем давление начнет падать.

В целом в течение дня будет облачно с прояснениями. Среда пройдет без существенных осадков, лишь на юге и юго-востоке страны днем синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь.

"Ветер северо-западный, в юго-восточной части юго-западный, 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Ночью в воздухе будут заморозки 0-5 градусов, днем температура воздуха достигнет 1-6 градусов тепла, на Закарпатье и юго-востоке страны будет теплее – 3-8 тепла. В Карпатах ночью небольшой снег, днем без осадков, температура ночью там снизится до 4-9 градусов мороза, днем будет от 0 до -3 градусов.

В Киевской области будет облачно с прояснениями, однако день пройдет без существенных осадков.

Ночью в регионе будут заморозки в воздухе 0-5 градусов, в Киеве – 2-4 ниже нуля. Температура днем в столице области будет колебаться от 1 до 6 градусов тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украину после значительного похолодания наконец-то вернется тепло, однако его нужно подождать до Вербного воскресенья, а именно до 13 апреля. В ночь на 9 апреля еще будет прохладная погода.

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