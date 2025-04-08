В Украину после заморозков ворвется тепло до 18 градусов: синоптик назвала дату

В Украину после значительного похолодания наконец вернется тепло, однако его нужно подождать до Вербного воскресенья, а именно до 13 апреля. В ночь на 9 апреля еще будет прохладная погода.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что в среду местами возможны осадки в виде снега.

"Ближайшая ночь будет еще холоднее – ожидаются заморозки до 0-5 градусов! Днем в среду также холодно, в течение 9 апреля +1+6 градусов, в Луганской области +6+9 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозу синоптика, 9 апреля будет преобладать пасмурная погода, местами с небольшим снегом.

В Киеве 9 апреля ожидается некомфортная погода, ночью заморозки 1-3 градуса, днем +1+3 градуса. Без существенных осадков.

10 апреля в Украину посетит очередной циклон, который принесет больше осадков и усиления ветра.

"Потепление и наконец прекращение этого безобразия – с Вербного воскресенья, уже посреди апреля будет в Украине +12+18 градусов ! Еще немного", – резюмировала Диденко.

Напомним, Украину, как и большинство других стран нашей планеты, продолжают ошеломлять аномальные погодные условия. По прогнозам синоптиков украинцам следует быть готовыми к высокой пожарной опасности летом. Специалисты предупреждают, что есть определенные предпосылки для пожароопасного периода.

Как сообщал OBOZ.UA, в первой декаде апреля в Украине продолжится похолодание с ночными заморозками в воздухе и снегом в течение суток. В некоторых областях возможно образование снежного покрова высотой до 10 сантиметров, сюрприз в виде гололеда на дорогах, а в Карпатах мороз до -9 °С.

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