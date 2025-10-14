Можно ли позволять собаке облизывать вас: ветеринар предупредил о серьезной опасности

Ветеринар призвал владельцев домашних животных не позволять собакам облизывать их морды, подчеркивая риски в виде "чрезвычайно опасной" бактерии. Многие любители животных не задумываются, позволяя своим песикам "целовать" их, но они могут неосознанно рисковать своим здоровьем.

Алекс Кроу, главный ветеринарный врач The Net Vet и блогер, поделился предупреждением на своей странице в Instagram, в котором он известен под псевдонимом @alex_thevet. Эксперт предостерег своих подписчиков: "Перестаньте позволять собаке лизать ваше лицо. Их рты полны бактерий, паразитов и грибков, некоторые из которых могут вызвать серьезные заболевания".

Собаки проводят свое время, нюхая фекалии, облизывая раны, роясь в мусоре и облизывая ягодицы других четвероногих. И это не просто отвратительно, это опасно. Они могут быть переносчиками кампилобактера, сальмонеллы и кишечной палочки, которые вызывают у людей рвоту, диарею и гастроэнтерит.

"Также существует риск заражения стригущим лишаем, заразной грибковой инфекцией. А еще есть Capnocytophaga canimorsus, редкая, но агрессивная бактерия, которая может привести к тяжелому сепсису", – заявил врач.

"А если у вашей собаки заболевания зубов, ее слюна уже полна бактерий. Дети, пожилые люди и любой с ослабленной иммунной системой особенно рискуют", – продолжил он.

Эксперты говорят, что риск заболевания от собачьего облизывания низкий. Однако, если у вас открытая рана и ослабленная иммунная система, вы принимаете определенные лекарства или имеете аллергию на слюну животных, риск инфекции или аллергической реакции, вызванной облизыванием, может быть выше. Если вы не уверены относительно любого контакта со слюной собаки, безопаснее всего обратиться за медицинской помощью.

"Чтобы собаки не лизали наши лица, подумайте о том, чтобы научить собаку понимать сигнал, который дает ей знать, когда нужно остановиться, или дайте ей другую цель, например, ваши руки", – объясняют специалисты.

Собаки лижут своих хозяев по многим причинам, хотя это может свидетельствовать о привязанности, поиске внимания или способе снятия стресса. Если вы смеетесь и хихикаете, это будет поощрять вашу собаку продолжать такое поведение.

