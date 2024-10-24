Стоит дождаться позиции ЕС: народная депутат предложила не спешить с окончательным решением относительно единого времени в Украине

Каждый год в конце октября Украина традиционно переходит на зимнее время. Но на этот раз обсуждение перевода часов вышло на новый уровень, поскольку вопрос возможной отмены перехода на летнее время стал частью политической и общественной дискуссии.

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Народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе считает, что не стоит спешить с окончательным решением, и лучше дождаться позиции Европейского Союза. Об этом она рассказала в комментарии OBOZ.UA.

Климпуш-Цинцадзе отмечает, что при рассмотрении вопроса перевода времени необходимо учитывать несколько ключевых факторов. Прежде всего, это здоровье украинцев. Не менее важно и влияние на экономику.

Депутат отмечает, что решение об изменении или фиксации времени должно базироваться на глубоких расчетах и анализе, ведь возможные изменения могут иметь серьезные экономические последствия.

"Но кроме того, надо помнить, что мы с вами нацелились серьезно на европейскую интеграцию, то стоило бы любые свои действия в этом ключе сопоставлять и согласовывать не в смысле согласования, а именно согласовывать в соответствии с действиями того, а как в этом направлении будет действовать Европейский Союз, потому что это будет иметь влияние дополнительное и на экономику Украины, и будет иметь влияние на непосредственные наши связи с Европейским Союзом. Поэтому это вопрос многих составляющих, которые нужно учесть для того, чтобы принимать то или иное решение", - отметила она.

Климпуш-Цинцадзе также обратила внимание на то, что в Украине, к сожалению, многие законодательные инициативы принимаются без глубокого анализа и расчетов по их влиянию на общество и экономику. Она призвала не спешить с введением постоянного времени только на основе отдельных мнений или пожеланий отдельных политиков.

"Это как раз одна из этих вещей. Ткнуть пальцем в небо и сказать, для нас лучше всегда переводить часы, или ткнуть пальцем в небо и сказать, что нужно остаться на зимнем или летом – это безответственно. А Европейский Союз несколько лет назад Европейский парламент принял резолюцию, которая говорит, наверное, Европейскому Союзу следовало бы определиться по поводу того, чтобы остаться на каком-то одном времени. Но после этого начались расчеты, начались дебаты, начался анализ и на данный момент Европейский Союз не пришел к одному мнению относительно того, что да, это нужно зафиксировать и остаться только на одном времени. А это и институт, в котором всегда проводится анализ влияния на политику, анализ влияния на экономику. Может быть, нам этому надо учиться, а не просто из-за прихоти одного человека, который себе решил, что это будет так хорошо, и только учитывая, что это спикер парламента, принимать то или иное решение", – объяснила она. .

Напомним, что против отмены перевода часов выступали члены Академии наук высшей школы.

Как сообщал OBOZ.UA:

- 27 октября 2024 в 04:00 нужно перевести стрелки на один час назад - на 03:00, что даст всем дополнительный час сна.

– О том, как узнать точное время в интернете, с помощью мобильного и стационарного телефонов – читайте по ссылке.

– Переход на зимнее время может вызвать у многих людей дискомфорт и нарушение сна. Однако благодаря правильному подходу можно свести к минимуму негативные последствия.

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