Стало известно, сколько водителей лишили права управлять авто из-за нарушения воинского учета

В 2025 году по меньшей мере девять водителей потеряли право управлять автомобилем из-за нарушения требований воинского учета. Почти все решения об ограничении права на вождение принял Новоград-Волынский горрайонный суд в Житомирской области.

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С начала года в украинских судах находилось по меньшей мере 59 дел, в которых рассматривался вопрос о лишении водительских прав из-за несоблюдения требований ТЦК. Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на основе анализа судебных документов с помощью поискового сервиса "Бабуся".

Первый случай, когда суд удовлетворил иск территориального центра комплектования и ограничил водителя в праве управления транспортом, произошел в январе 2025 года. С тех пор количество подобных решений возросло.

"Сейчас 9 водителей временно ограничили в праве управления транспортными средствами из-за нарушения правил воинского учета – пока они не выполнят требования ТЦК или же это требование не будет отозвано", – говорится в сообщении.

Примечательно, что все решения, за исключением первого, принял именно Новоград-Волынский горрайонный суд. Судебные производства по таким делам полностью обезличены – в материалах не указываются имена или фамилии сторон, поэтому невозможно проверить, есть ли личное дело в системе.

Согласно информации из Единого государственного реестра должников, с начала 2025 года открыто более 17 тысяч производств о нарушении правил воинского учета. Граждане могут проверить наличие штрафов или производств в отношении себя через онлайн-сервис Опендатабот.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области мужчина получил четыре боевые повестки, но отказался от мобилизации. Свое нежелание служить он аргументировал тем, что ранее несколько воинских частей не взяли его на службу из-за состояния здоровья, но суд решил его наказать.

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