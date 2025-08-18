'Стальной фронт' передал Нацгвардии комплексы РЭБ на 29 млн грн

Компания "Метинвест" от имени инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова передала бригаде Национальной гвардии Украины комплексную партию средств радиоэлектронной борьбы общей стоимостью 29 миллионов гривен. Поставка охватывает сразу несколько уровней защиты от вражеских беспилотников и стала одним из крупнейших целевых взносов проекта в направлении РЭБ за последние месяцы.

Видео дня

Переданная техника позволяет подразделению прикрывать ключевые участки – от передовых позиций до тыловых укреплений – и глушить сигналы управления вражескими дронами на различных частотах. Это позволяет защищать от атак как личный состав, так и технику.

Среди переданной бригаде техники – десятки комплексов РЭБ "Синица 3.5К". Эти станции предназначены для создания локальных зон радиоподавления и уничтожения каналов управления FPV-дронами. По словам военных, "Синица" эффективно работает автономно и подходит для развертывания как на стационарных, так и на мобильных позициях.

Командир подразделения, получившего технику, говорит, что ее эффективность ощущается уже сейчас: "FPV-дрон – это не просто угроза. Это снаряд с глазами, который охотится на тепловой след. А эта техника – как шапка-невидимка. И это ежедневно спасает жизни".

В "Стальном фронте" подтверждают, что запросы на РЭБ с фронта учащаются.

"Современная война – это битва технологий. И мы не можем допустить, чтобы наши воины проигрывали ее в воздухе. Именно поэтому мы наращиваем поддержку этого направления", – отметил глава офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александр Водовиз.

Всего с начала полномасштабного вторжения инициатива "Стальной фронт" уже передала Силам обороны более 7 тысяч дронов, 6 тысяч средств связи, сотни укрытий, технику, бронированные катера, минные тралы, а также запустила производство защитных экранов для танков Abrams и Bradley. Общая сумма помощи армии со стороны бизнесов Ахметова превысила 11,3 млрд грн.