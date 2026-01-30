'Стальной фронт' передал 'Азову' средства РЭБ на 161 млн грн

"Стальной фронт" Рината Ахметова в 2025 году закупил и передал 1-му корпусу Национальной гвардии Украины "Азов" средства радиоэлектронной борьбы на сумму 161 млн грн. Закупку осуществила компания "Метинвест" в рамках системной помощи боевому подразделению.

Речь идет о мобильных и стационарных комплексах РЭБ, которые применяются для подавления каналов управления вражеских дронов, снижения точности навигации и защиты позиций и техники от воздушной разведки и FPV-атак.

"Сегодня РЭБ – это один из ключевых элементов выживания на поле боя. Когда работает радиоэлектронная защита, противник "теряет глаза и руки". Это напрямую влияет на сохранение личного состава и выполнения боевых задач", – отметил представитель 1-го корпуса НГУ "Азов".

В "Метинвесте" объясняют, что именно средства РЭБ сейчас входят в перечень самых приоритетных запросов от боевых подразделений.

"Война быстро эволюционировала в дроновую. Поэтому РЭБ – это не дополнительная опция, а базовая защита. Мы сознательно инвестируем в технологические решения, которые дают системный эффект и работают ежедневно, а не разово", – отметил Александр Водовоз, руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест".

Переданные комплексы позволяют подразделениям эффективнее прикрывать позиции, маршруты движения и места сосредоточения, снижая риск поражения с воздуха. Именно поэтому средства радиоэлектронной борьбы остаются среди самых востребованных направлений помощи на фронте.

Всего за 2025 год "Стальной фронт" Рината Ахметова уже передал 1-му корпусу НГУ "Азов" помощи на сумму более 600 млн грн.

"Стальной фронт" Рината Ахметова" – это милитарная инициатива, которая консолидирует помощь всех бизнесов SCM для Сил обороны Украины, где Группа "Метинвест" выступает ключевым производственным и логистическим хабом. В рамках проекта компания не только закупает технику и оборудование, но и производит из собственной стали критически важную продукцию: мобильные стальные укрытия ("крыивки"), противоминные тралы, защитные экраны для бронетехники. Общая сумма, которую Ринат Ахметов направил на поддержку военных и гражданских с начала полномасштабного вторжения, составляет 12,8 млрд грн.