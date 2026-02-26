'Стальной фронт' передал 157-й ОМБр технику и оборудование на миллионы гривен

Инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала 157-й отдельной механизированной бригаде очередной пакет помощи.

Ключевой частью помощи стала автомобильная техника: грузовой Mercedes-Benz Atego, трактор-экскаватор JCB 3CX для инженерных работ, полуприцеп-рефрижератор для хранения продуктов и медикаментов, а также 11 автомобилей, включая пикапы и бусы. Для обеспечения стабильной связи передано 20 комплектов автомобильных Starlink – критически важный инструмент координации на современном поле боя.

"Мы понимаем, что современный бой – это не только огневая мощь, но и логистика, связь, инженерная поддержка. 157-я бригада получила именно то, что позволяет подразделению функционировать как единый организм – от доставки боеприпасов до координации дронов. Это комплексный подход к поддержке защитников", – прокомментировал Антон Гончарук, представитель "Стального фронта".

Отдельное внимание уделено автономному энергоснабжению: бригада получила генераторы различной мощности – от компактных 8,5 кВт до мощных агрегатов на 55 и 75 кВА, которые способны обеспечить электроэнергией целые полевые лагеря и командные пункты.

Кроме того, для усиления разведывательных и контрбатарейных возможностей передано 10 систем РЭБ, планшеты для координации операций, а также очки и пульты для операторов беспилотников.

"Рефрижератор, экскаватор, генераторы – это может казаться второстепенным на фоне оружия, но именно эта техника позволяет нам выполнять задачи ежедневно. Возможность хранить продукты, копать укрытия, иметь стабильную связь – это то, что спасает жизни не меньше, чем броня", – отметил командир одного из подразделений 157-й ОМБр.

Общая сумма помощи, которую "Стальной фронт" предоставил 157-й отдельной механизированной бригаде, уже превысила 160 миллионов гривен.

Справка:

"Стальной фронт Рината Ахметова" – масштабная инициатива по помощи Вооруженным Силам Украины, которая работает с первых дней полномасштабного вторжения. Проект обеспечивает украинских защитников критически важной техникой, оборудованием, средствами связи и разведки. Общая сумма помощи бизнесов Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения составляет 13,5 млрд грн.