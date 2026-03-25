'Стала одной из образцовых спецслужб мира': Зеленский отметил сотрудников СБУ. Фото и видео

За годы российско-украинской войны Служба безопасности Украины стала боевой и чрезвычайно сильной спецслужбой. Достижения силовиков гарантируют ей звание одной из образцовых спецслужб Европы и мира.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что профессионализм и результаты ее сотрудников "во многом выше любой конкуренции в мире".

Как стало известно, во время сегодняшних торжеств глава государства присвоил звание бригадных генералов трем должностным лицам Службы безопасности Украины.

Таким образом, звания бригадных генералов получили:

начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Антон Кравчук (указ № 271/2026);

(указ № 271/2026); первый замглавы Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Владимир Карастелев (указ №272/2020);

(указ №272/2020); замглавы СБУ Андрей Тупиков (указ № 273/2026).

Во время своей речи глава государства заявил, что во всех наиболее горячих точках фронта СБУ проявила себя достойно, в частности в операции "Паутина", которая вошла в глобальную историю специальных операций. И отдельно отметил работу по противодействию российским диверсиям в украинском тылу.

"Желаю вам дальнейших успехов, желаю вам, чтобы люди наши могли и в дальнейшем только гордиться Службой безопасности Украины и чтобы другие страны в мире и в дальнейшем учились у вас тому, что такое реальная защита национальной государственности, национальной безопасности", — резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 25 марта Служба безопасности Украины отмечает 34 годовщину со дня своего создания. За период полномасштабного вторжения России силовое ведомство трансформировалось в современную спецслужбу воюющей страны – технологичную, профессиональную и готовую к выполнению сложнейших задач как непосредственно на линии фронта и проведению масштабных спецопераций, так и противодействию российским спецслужбам внутри Украины.

