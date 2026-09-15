"Срочная распродажа из-за обстрелов": мошенники придумали новую схему продажи парфюмерии с подпольных складов под видом люксовых товаров

Мошенники, торгующие поддельной парфюмерией, не устают придумывать новые объяснения тому, почему легендарные бренды DIOR, CHANEL или Tom Ford вдруг можно купить по цене, которая больше подходит для распродажи бытовой химии.

На этот раз они решили сыграть на том, что украинцам особенно больно.

Интернет и соцсети вновь заполонила реклама Beauty Free. В новых роликах покупателям рассказывают о регулярных обстрелах Борисполя, рисках для складской инфраструктуры и срочной перевозке товарных запасов в более безопасные регионы. А поскольку перевозить всё дорого и долго, объясняют продавцы, часть парфюмерии решили срочно распродать.

Далее – знакомый сценарий: "специальные распродажные цены", ограниченное количество товара, акция "1+1=3". И, конечно, перечень парфюмерных хитов, от названий которых у любителя люксовой парфюмерии должен заблестеть глаз: Coco Mademoiselle, Miss Dior, Tom Ford Bitter Peach и т. д.

Схема не нова. Раньше для таких "распродаж" придумывали закрытие магазинов и ликвидацию складов Duty Free в связи с закрытием воздушного пространства, распродажу партии контрабанды или другие форс-мажоры. Теперь к рекламной легенде добавили войну.

И надо признать: повод придумали цинично точный.

Российские ракеты и дроны действительно регулярно атакуют украинскую инфраструктуру. Бизнес действительно вынужден переносить склады, менять логистику, рассредоточивать запасы и рассчитывать риски. Но для продавцов сомнительной парфюмерии чужая беда становится ещё одним способом давления на покупателя: "покупайте прямо сейчас".

Ракеты летят по складам – а мошенники получают новый аргумент, почему их "Диор" нужно забрать немедленно.

Покупателю предлагают не просто дешевые духи. Ему предлагают историю: "Это настоящий люкс, просто мы вынуждены срочно избавиться от остатков из-за войны". Чем драматичнее история, тем меньше времени остается на неудобные вопросы: кто продавец, откуда товар, почему он стоит в разы дешевле и кто вообще отвечает за его подлинность?

А ответ на последний вопрос особенно важен.

11 сентября Национальная полиция сообщила о раскрытии в Харьковской области масштабного нелегального производства парфюмерии и косметики под видом товаров мировых брендов. В ходе обысков было изъято около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования на сумму более 235 млн грн.

По данным следствия, участники схемы располагали полным циклом производства – от изготовления, розлива и фасовки до нанесения маркировки известных брендов и продажи через специально созданные сайты.

То есть "подпольный парфюмерный завод" – вовсе не страшилка. Подобные производства правоохранительные органы регулярно выявляют в Украине. И после новостей об очередном цехе стоит особенно внимательно присмотреться ко всем тем "шокирующим распродажам" люксовой парфюмерии, где цена выглядит слишком хорошей, чтобы быть правдой.

Настоящие люксовые духи не становятся дешевыми только потому, что продавец придумал красивую историю о партии товара, которую нужно срочно распродать.

Почти бесплатного DIOR не бывает. Если его предлагают по цене, которая не укладывается в здравый смысл, скорее всего, перед вами вовсе не чудо-распродажа, а товар, происхождение которого стоит проверить особенно тщательно.

Ведь понятное происхождение товара – один из главных признаков цивилизованного рынка. Именно поэтому люксовую парфюмерию стоит покупать у продавцов, которые могут объяснить, откуда она взялась и кто отвечает за её качество. Например, BROCARD заявляет, что работает исключительно с официальными импортерами и дистрибьюторами брендов. А каждый аромат – от культовых CHANEL, DIOR и Lancôme до нишевых парфюмерных домов – проходит легальный путь от поставщика до полки с соблюдением установленных требований к транспортировке и хранению.

Поэтому самое простое правило безопасности остается неизменным: люксовую парфюмерию следует искать у проверенных продавцов и в сетях, которые имеют хорошую репутацию, работают официально и берут на себя ответственность за качество и происхождение товара.

В конце концов, себя тоже нужно уважать. И не верить сказкам. Продукты легендарных брендов имеют свою цену. А если цена кажется подарком – подарком это может оказаться разве что для того, кто его продает.