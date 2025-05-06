Распродажа со складов Duty Free: интернет-мошенники придумали новую ловушку для украинцев

Мы уже не раз призывали читателей быть бдительными при покупке брендовой парфюмерии в интернете и соблюдать "правила безопасности", которые рекомендуют специалисты. Но чем шире обсуждается проблема торговли фальсификатом онлайн, тем более изобретательными становятся мошенники, расставляя все более изощренные капканы на потребителей. Давайте разберёмся, какие новые рекламные приёмы появились на рынке подделок, чтобы не попасть в ловушку. Помогут нам в этом эксперты BROCARD – лидера парфюмерно-косметического рынка в сегменте "люкс". Ведь именно дорогая люксовая парфюмерия привлекает наиболее пристальное внимание онлайн-злоумышленников.

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Все мошенники настаивают на том, что продают именно "настоящие" парфюмы известных брендов – только "по смешным ценам". У каждого нормального потребителя возникает логичный вопрос: "Почему?" Ведь всем известно, что парфюмы Dior, Gucci, DKNY и других легендарных брендов не могут стоить дешево. Хотя бы потому, что их разработка, производство, контроль качества и реклама требуют серьезных инвестиций. Поэтому, чтобы потенциальный покупатель поверил, что флакон парфюму Miss Dior объемом 150 мл, реальная цена которого 175 евро (то есть приблизительно 7 450 грн) может продаваться за 299 грн, нужно привести действительно весомые аргументы. Такими аргументами, как правило, становятся "закрытие магазина", "ликвидация разбомбленного склада", "распродажа партии конфискованной продукции" и подобные "форс-мажорные обстоятельства".

Недавно к этому списку добавилась еще одна "легенда": "распродажа складов Duty Free". Объявления такого рода массово появились в Google, в социальных сетях и на ТГ-каналах – средств на рекламу злоумышленники явно не жалеют. "Легенда" звучит довольно логично: "В Украине закрыто авиапространство, поэтому Duty Free распродают свой склад. Не упусти шанс купить любимые парфюмы по смешным ценам". Еще один вариант рекламы: "Грандиозная распродажа в Duty Free! Скидки до 90% на оригинальные парфюмы! Всемирно известные бренды по шокирующим ценам!"

Надеемся, что нет смысла объяснять, что это – очередной обман. Ни представителям Duty Free, ни официальным дистрибьюторам брендов, представленным в сети, ничего не известно о подобных "распродажах". То есть мы в очередной раз имеем дело со "сказкой для наивных".

Запомните: мошенники практически всегда предлагают парфюмы "почти даром", "по смешным ценам" или с "фантастическими скидками". Часто речь идет и об акционных предложениях типа: "Все парфюмы по 299 грн" или "При покупке двух флаконов третий – в подарок". Подобные предложения – тот самый триггер, который должен заставить вас мгновенно включить бдительность.

"Мы уверены, что каждый заслуживает пахнуть роскошью по разумной цене", – утверждают мошенники. Что ж, "роскошь" за 299 грн – довольно сомнительная вещь. Давайте перефразируем: "Мы уверены, что каждый заслуживает не стать жертвой мошенников и потратить деньги не на фальсификат, а на оригинальный и качественный продукт, который будет долго дарить радость". Достойный продукт имеет достойную цену, и лучше эту цену заплатить, чем выбросить деньги на ароматизированную воду подозрительного происхождения, способствуя тем самым обогащению бессовестных дельцов.

Вывод. Если хотите получить настоящую парфюмерию лучших мировых брендов, обращайтесь в магазины известных парфюмерно-косметологических сетей. Например, в магазинах сети BROCARD, на BROCARD.UA и в приложении BROCARD вам предложат только оригинал. К тому же, по приятной цене, поскольку всегда есть шанс попасть на акции с приятными скидками.