Специи, которые напрочь испортят котлеты: топ-5

Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда, а также ужина. При приготовлении котлет большое значение имеют специи, которые могут как раскрыть вкус блюда, так и испортить его.

Редакция FoodOboz делится перечнем специй, которые могут испортить котлеты, сделав их невкусными.

Хмели-сунели

Эта специя не подходит для котлет, поскольку ее сильный аромат может перебить вкус мяса.

Аджика сушеная

Она содержит много специй и трав, поэтому ее чрезмерное использование может испортить вкус котлет.

Душистые травы

Если их слишком много, они также могут перебить вкус мяса.

Мускатный орех

Его следует использовать очень осторожно, добавляя лишь щепотку, иначе он может испортить вкус котлет.

Корица

Эту специю разрешается добавлять, но только если фарш сделан из куриного или свиного мяса, и если добавить, то совсем немного, иначе котлеты могут стать слишком сладкими.

