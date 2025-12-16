Спатифиллум не будет сохнуть: поможет одно простое действие

Спатифиллумы являются одними из самых любимых во всем мире комнатных растений, ведь они удачно сочетают в себе чрезвычайно декоративные листья со зрелищным цветением. Однако неопытного садовода "женское счастье" может огорчить подсыханием листков.

Как бороться с этой проблемой, выясняло издание Express. Оно изучило сообщества в соцсетях, посвященные комнатным растениям, и нашло там действенный лайфхак. Проблема, которая приводит к пожелтению листьев спатифиллума, может крыться в почве, в которой стоит цветок.

Чаще всего так растение реагирует на истощенный субстрат, в котором не хватает питательных веществ. Исправить это можно, отрегулировав внесение удобрений в горшок или пересадив растение в свежую землю.

В частности, пожелтение листьев может указывать на дефицит азота. В таком случае под спатифиллум нужно внести питательную смесь, которая содержит композицию из азота с добавлением фосфора и калия. Но первого элемента при этом должно быть больше всего.

Также обратите внимание на горшок, в котором растет растение. В нем должен быть добротный дренаж. Наполнять емкость стоит хорошо проницаемым грунтом. Для этого универсальную смесь смешивают с перлитом, чтобы она лучше пропускала воздух и воду. В идеале также проверьте, чтобы кислотность субстрата находилась в пределах pH от 5.8 до 6.5. Это оптимальные показатели для здоровья цветка.

И не забудьте после пересадки удалить с растения все пожелтевшие листья, обрезав их у основания. Для качественного восстановления оно не должно тратить ресурсы на поврежденные части.

