Спасал жизни побратимов: на войне погиб Герой с Ивано-Франковской области Николай Сирко. Фото

Полномасштабная война против российских захватчиков унесла жизнь еще одного украинского защитника. На Днепропетровщине погиб Николай Сирко из Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщил председатель Долинской территориальной громады Иван Дырив в Facebook. Капитан медицинской службы, ординатор лечебного отделения медицинской роты в/ч А4123 погиб во время выполнения боевого задания.

Жизнь Николая Сирко оборвалась 14 мая в районе села Ивановка Синельниковского района Днепропетровской области.

"Спасал жизни побратимов, но его, к сожалению, спасти не смогли", – написал Дырив о гибели Героя.

Николай Иванович Сирко был жителем Долинской громады из села Оболонье. На момент гибели мужчине было 58 лет, он месяц не дожил до своего 59-го дня рождения.

О времени встречи Героя и чин похорон обещают сообщить дополнительно.

"Нет слов, которые могли бы утолить боль от потери родного человека, любящего сына... Нет слез, которые способны смыть горе всех, кто знал и любил Николая... Мы лишь можем молиться за упокой его души и за мир в Украине, который достается такой дорогой ценой", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Алексеенко. Защитника считали пропавшим без вести с 24 августа 2024 года.

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