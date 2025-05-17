Считался пропавшим без вести: стало известно о гибели военного с Киевщины Александра Алексеенко. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белой Церкви Киевской области Александр Алексеенко. Защитник считался пропавшим без вести с 24 августа 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

"Сегодня Белоцерковская община получила печальную весть – погиб наш земляк – солдат Александр Алексеенко (1973 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины служил водителем-электриком отделения радиоэлектронной борьбы одной из воинских частей. Считался пропавшим без вести с 24 августа 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Михайловка Покровского района Донецкой области. Герой был верным военной присяге.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Донецком направлении погиб военный из Обухова Киевской области Дмитрий Карпенко. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 11 мая.

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