Спа-процедура заставит орхидею зацвести: сделать очень легко

Орхидеи считаются капризными растениями, но на самом деле им нужно не так много, как кажется. Если цветок долго не выпускает новых бутонов, это не значит, что он обречен на "зеленую" жизнь без цветения.

Видео дня

Своеобразная "спа-терапия" для орхидеи может стимулировать появление новых побегов и сделать листья более крепкими. Главное, по словам экспертов, действовать деликатно и не перегружать растение избытком воды или удобрений.

Почему орхидея не цветет

Перед тем как стимулировать цветение, стоит проверить базовые условия. Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет – прямое солнце может обжигать листья.

Влажность воздуха должна быть умеренной, ведь в природе эти растения растут в тропиках. Полив нужен только тогда, когда корни в прозрачном горшке становятся серыми, а не зелеными. Чрезмерная влага опаснее временной сухости.

Также орхидеи иногда нуждаются в "перепаде температур": если растение находится в состоянии покоя, его можно на несколько недель перенести в более прохладное место с температурой около +18 °C или немного сократить полив.

Спа-метод

После завершения цветения не спешите срезать весь цветонос. Обрежьте лишь тонкую часть стебля над узлом (коленцем) и аккуратно снимите сухие чешуйки. Смочите ватный диск в воде (он должен быть влажным, но не мокрым) и приложите его к открытому узлу, закрепив прищепкой.

Такой компресс следует поддерживать слегка увлажненным. Через некоторое время из узла может появиться новый побег – признак того, что растение готово к повторному цветению. Когда это произойдет, ватный диск нужно убрать.

Домашняя подкормка из помидора

Необычный, но простой способ поддержать орхидею – натуральная подкормка из помидора. Для приготовления потребуется:

1 небольшой спелый помидор;

300 мл воды.

Помидор моют, нарезают вместе с кожурой и семенами, измельчают в блендере с водой и процеживают через сито. Полученный концентрат обязательно разбавляют в 3 литрах воды, ведь орхидеи чувствительны к избытку питательных веществ.

Такую подкормку используют раз в две недели в период активного роста (весна–осень). Она содержит калий, фосфор и природные витамины, которые поддерживают развитие бутонов.

Что поставить рядом, чтобы орхидея чувствовала себя лучше

Орхидеи лучше реагируют на влажный воздух, чем на мокрый субстрат. Оптимальная влажность – 50–70%. Для ее поддержания можно поставить рядом миску с водой, увлажнитель воздуха или даже влажное полотенце на батарее. Хорошо влияют и соседние растения с подобными требованиями – папоротники или спатифиллумы.

В то же время не стоит держать рядом фрукты, особенно яблоки и бананы. Они выделяют этилен – газ, ускоряющий увядание цветов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, где нельзя ставить фикус, чтобы он не начал сбрасывать листья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.