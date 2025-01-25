Совместная операция ГУР и МИД: освобожденные из йеменского плена украинские моряки прибыли в Одессу. Фото и видео

25 января 2025 года в Одессе состоялась трогательная встреча освобожденных из йеменского плена украинских моряков с их родными. Тройка членов экипажа судна Galaxy Leader, которые находились 14 месяцев в плену йеменских хуситов, вернулись домой благодаря совместной операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Министерства иностранных дел.

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Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба ГУР МО. Вернувшиеся в Одессу моряки поблагодарили всех, кто помогал в их освобождении.

"Я еще не понимаю, что уже дома… Очень благодарен всем причастным, а особенно представителям Главного управления разведки. Они первыми вышли на связь с нами. После этого разговора уже не было ни сомнений, ни страха – о нас знают, нас вернут", – сказал освобожденный из плена Виталий.

Спецоперация, которая завершилась успешным освобождением моряков, была проведена по поручению Президента Украины и активной поддержки Королевского Офиса Султаната Оман. Благодаря этому команда вернулась домой после долгих месяцев неволи.

"То, что сегодня произошло – результат слаженной длительной работы большого количества людей. Спецоперация реализована по поручению Президента Украины и благодаря всесторонней поддержке Королевского Офиса Султаната Оман", – сказала представитель ГУР МОУ Ольга Мосьондз.

Встреча в здании Одесской областной военно-гражданской администрации была очень эмоциональной. На опубликованном видео видна радость и слезы родных, ожидавших своих близких.

"Продолжаем прилагать усилия для помощи всем нашим гражданам, которые находятся в беде где угодно в мире", – добавили в ГУР МО.

Напомним, в столице 18 января состоялась очередная акция "Наши еще вне дома" в поддержку пропавших без вести и пленных военнослужащих. Родственники, друзья остающихся в плену защитников, а также неравнодушные киевляне собрались на Майдане Незалежности.

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