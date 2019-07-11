Выборы по-новому: как теперь будут голосовать украинцы

Согласно принятому в четверг, 11 июля, Избирательному Кодексу, с 2023 года выборы в Украине будут проходить по новой системе.

Перед избирателями будет несколько бюллетеней – им нужно будет выбрать не только партию, но и кандидата из списка этой политсилы.

Что важно знать и какие изменения приняли народные депутаты – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Верховная Рада приняла новый Избирательный Кодекс. Следующие парламентские выборы пройдут по новой системе;

Украина будет поделена на 27 округов, а украинцы выберут не только партию, но и конкретного кандидата из списка;

Это должно существенно улучшить состав парламента, тем самым авторы идеи хотят убрать коррупционную мажоритарную составляющую;

После того, как законопроект подпишет президент Владимир Зеленский, документ начнет действовать уже с 2023 года.

Что изменится

После принятия народными депутатами проекта закона 3112-1, в Украине начнет действовать единая пропорциональная система с открытыми списками.

Украину поделят на 27 крупных округов. Каждая область станет своеобразным избирательным округом. Каждая политическая партия выдвинет два списка:

Общий список в многомандатном округе;

Список в каждом конкретном округе.

При формировании списка, каждая партия будет создавать как свой отдельный общенациональный список кандидатов – "лицо партии", так и конкретный поименный региональный избирательный список в каждой из областей Украины.

Верховная Рада

При этом, как количество мандатов политической силы, так и количество народных депутатов от области в будущем парламенте будет зависеть исключительно от количества голосов. Пройдут в парламент те партии, которые наберут 5% голосов, после выборов – Центральная избирательная комиссия составит отдельную избирательную квоту.

Это количество голосов, отданных за одного народного депутата в соотношении с общим их количеством в Раде – 450. Если исходить из этого принципа, то на выборах 2014 года, к примеру, квота на одного народного депутата была бы 33 тысячи голосов. В случае, если у конкретного кандидата будет недостаточно голосов до данной квоты, они перейдут в главный "избирательный фонд", в котором по такому же принципу будут отобраны кандидаты, представляющие "лицо партии" – общенациональный список.

Почему это хорошо? Есть несколько причин.

Улучшится региональное представительство в Верховной Раде. Когда каждый регион по сути будет иметь равнозначное количество представителей.

Уменьшится миграция нардепов из одной партии в другую. В идеале это улучшит партийную дисциплину, так как нардепы будут иметь прямую привязку к политическим силам. Не будет так называемых "самовыдвиженцев", которые при попадании в парламент могут торговаться за места во фракциях. Также к нардепам от мажоритарных округов фактически невозможно применить систему отзыва мандата. Сейчас же ситуация изменится.

Перед принятием бюджета парламентарии не будут спорить вокруг количества выделения денег на их конкретный округ. Это должно улучшить качество главной сметы страны.

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Как это отразится на избирателе? Каждый украинец на избирательном участке получит два бюллетеня. Один для общенационального списка, и еще один для конкретного округа. Что в первом, что во втором ему нужно будет поставить галочку под выбранной партией, а также кандидатом.

Какая система есть сейчас

Внеочередные парламентские выборы 2019 года будут проходить по старой, смешанной системе. Сейчас общее количество нардепов (450) поделено на две части. 225 идут по общему списку (партийному), еще 225 по мажоритарным округам.

Приходя на избирательный участок, украинцы берут два бланка. В одном ставят галочку напротив партии (голосуя за ее список), а во втором галочку напротив кандидата (по округу). При этом кандидат по мажоритарному округу может быть представителем любой другой партии, или вовсе самовыдвиженцем.

Нынешняя система неоднократно становилась объектом критики. И тому есть сразу несколько причин.

Во-первых, на мажоритарных округах кандидаты регулярно подкупают избирателей. Пресловутая гречка, продуктовые наборы, лекарства – не новинка избирательных кампаний. А это прямо запрещено законом.

Подкуп избирателей – одно из основных нарушений на выборах

Во-вторых, народные депутаты, прошедшие путем мажоритарных выборов в парламент, чаще занимаются прежде всего делами округа, а не общенациональными. Обычно это заканчивается выделением субвенций (адресной помощи), которую они используют на собственный пиар.

В-третьих, не секрет, что места во многих политических партий попросту продаются за огромные суммы. Эти выборы не стали исключением.

Именно поэтому отдельные народные депутаты и общественные активисты потребовали от Верховной Рады принять новый закон и изменить правила игры.

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