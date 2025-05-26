Солнце редко будет выглядывать из-за облаков: какие области Украины накроют дожди в понедельник, 26 мая

В понедельник, 26 мая, погода не принесет ожидаемого потепления. Солнце редко будет выглядывать из-за облаков. А некоторые области Украины вообще накроют дожди.

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Такой прогноз дает "Укргидрометцентр". Синоптики отмечают, что в северных, большинстве западных, центральных, в Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, днем местами грозы.

"Днем в Житомирской, Винницкой и Одесской областях местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Но будет облачно с прояснениями", –– говорится в сообщении.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с. Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью 4-9°С, днем 12-17°С.

На остальной территории ночью 12-17°С, днем 19-24°С, на востоке и юго-востоке страны 25-30°С.

Также по данным "Укргидрометцентра", 26 мая объявлен І уровень опасности (желтый) из-за ожидаемых гроз, града и сильных порывов ветра. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, летом 2025 года температура воздуха может превышать 40 градусов. Глобальные изменения климата повлияли на лето в Украине и его продолжительность.

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