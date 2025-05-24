Украину не отпускают грозы, град и шквалы: синоптики дали неутешительный прогноз на воскресенье, 25 мая

В воскресенье, 25 мая, погода в Украине будет оставаться неспокойной. Ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах - даже град и шквалы ветра.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. Особенно неспокойной погода будет на Житомирщине, Киевщине, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях.

Там днем пройдут грозы, а в отдельных районах возможен град и сильные порывы ветра до 15-20 метров в секунду. На остальной территории Украины осадков не прогнозируют.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 метров в секунду, на Левобережье местами ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в западных областях будет колебаться от 4 до 9 градусов ночью и 11-16 днем. На остальной территории страны ночью ожидается +12... +17 градусов, а днем воздух прогреется до +23... +28. Однако в Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях температура будет несколько ниже - около +17... +22 градусов.

В Киеве и области 25 мая будет облачно с прояснениями, возможны кратковременные дожди. Днем ожидаются грозы, а в некоторых районах - град и шквалы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов, днем - от +17 до +22 градусов. В самом Киеве ночью +14...+16 градусов, днем +18...+20.

По данным Укргидрометцентра, объявлен І уровень опасности (желтый) из-за ожидаемых гроз, града и сильных порывов ветра. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятию и движения транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, летом 2025 года температура воздуха может превышать 40 градусов. Глобальные изменения климата повлияли на лето в Украине и его продолжительность.

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