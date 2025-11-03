Солнца будет меньше: синоптики сказали, где во вторник пройдут умеренные дожди. Карта

Во вторник, 4 ноября, в Украине будет преобладать облачная, дождливая и ветреная погода. В то же время будет достаточно тепло, местами пригреет до +16.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, в большинстве регионов будет идти дождь.

Небольшие, а местами умеренные дожди, пройдут ночью на западе и севере страны, а также в Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях.

Днем осадки ожидаются по всей Украине, кроме востока и юго-востока. На юге страны ночью и утром местами туман.

Ветер юго-западный, на востоке и юго-востоке юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +4...+9, днем +8...+13 градусов. На юге страны температура воздуха прогреется до +16.

В Киеве и области ожидается пасмурная погода с небольшим дождем.

Температура в столице снизится на несколько градусов, по сравнению с понедельником. Ночью ожидается +6...+8, днем +10...+12.

Температура по области ночью +3...+8, днем +8...+13 градусов.

Надолго ли дожди

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что 4–6 ноября над Украиной будет проходить атмосферный фронт, который будет двигаться с запада и принесет дожди.

По ее словам, 4 ноября в большинстве регионов Украины, кроме юга и востока, пройдут небольшие дожди, местами умеренные.

5 ноября осадки пройдут в северных, центральных и южных областях. В тоже время удержится теплая как для этой поры погода: синоптики дали прогноз на неделю

А уже начиная с 6 ноября начнет распространять свое влияние поле повышенного давления, поэтому будет преобладать погода без осадков, будет больше прояснений.

Как сообщал OBOZ.UA, нынешняя зима станет настоящим испытанием для украинцев: без экстремальных холодов, но с непредсказуемыми температурными качелями и большим количеством осадков. Первый месяц зимы принесет много осадков, преимущественно в виде мокрого снега. Прогноз на зиму дала заслуженный метеоролог Украины Вазира Мартазинова.

