Солнечное затмение в Деве: как оно изменит судьбу вашего знака Зодиака

Лунное затмение новолуния в Деве, которое состоялось 21 сентября 2025 года, знаменует собой конец сезона затмений, который длится в сентябре.

Оно наступает после эмоционального лунного затмения в Рыбах несколькими неделями ранее, прокладывая путь к значительным изменениям в жизни. Затмения подобны космическим поворотам сюжета, представляющие моменты судьбы, которые могут вернуть нас на наш истинный путь.

Солнечное затмение новолуния в Деве, связанное с ясностью, исцелением и организованностью. Этот сезон затмений обещает как окончания, так и начала, которые ощущаются глубоко кармическими, пишет OBOZ.UA.

Гороскоп солнечного затмения на сентябрь

Овен

Затмение привлекает внимание к вашей повседневной жизни, распорядку дня и благополучию. Старые привычки могут исчезнуть, поскольку вы почувствуете призвание создать системы, которые действительно вас поддерживают. Работа и здоровье могут внезапно измениться, побуждая вас расставить приоритеты на балансе. К тому времени, когда полная Луна осветит ваш знак, фокус снова переходит на вашу независимость, напоминая вам о том, что нужно прежде всего расставить приоритеты на потребности благополучия.

Телец

Любовь, радость и творчество ждут обновления. Романтический или страстный проект может принять неожиданный поворот, требуя от вас более искренне следовать своему сердцу. Самовыражение сейчас может показаться обреченным, а игривые занятия могут стать частью истории. К концу месяца наступит ясность относительно того, какие риски стоит идти, а что заслуживает разгадки.

Близнецы

Дом, семья и ваши внутренние основы находятся в центре внимания. Могут произойти изменения в том, где вы живете, с кем вы живете или как вы эмоционально заботитесь о себе. Прошлое может снова всплыть на поверхность, давая вам возможность исцелиться и освободиться от старых моделей поведения. До полнолуния в Овне дружба и долгосрочные планы предоставляют перспективу относительно того, куда вы движетесь дальше.

Рак

Общение, идеи и связи переписываются. Вы можете почувствовать вдохновение учиться, писать, преподавать или выражать себя по-новому. Разговоры могут открыть неожиданные возможности, тогда как устаревшие способы мышления могут исчезнуть. К концу месяца фокус сместится, что может помочь вам двигаться вперед с большей ясностью и уверенностью.

Лев

Финансы и самооценка перекалибруются во время этого затмения. Могут возникнуть изменения в отношении доходов, общих финансов или материальной стабильности, что покажет, что действительно поддерживает ваш рост. Это возможность глубже оценить себя и согласовать свои финансы с тем, что действительно вам подходит. К полнолунию в Овне долгосрочные цели или общие планы становятся более четкими, направляя ваш следующий смелый шаг.

Дева

Идентичность, уверенность и направленность находятся в состоянии постоянной эволюции. Это космическая перезагрузка, которая побуждает вас избавиться от старой версии себя и сделать шаг к новым начинаниям. Свежая энергия окружает личные цели и то, как вы представляете себя миру. Во время полнолуния в Овне близость и ресурсы подчеркивают, где нужны доверие и трансформация.

Весы

Затмение активирует ваш внутренний мир, мечты и исцеления. Вы призваны отпустить прошлое, завершить циклы и создать пространство для того, что будет дальше. Отдых и размышления – мощные инструменты для обновления. К моменту, когда полнолуние достигнет пика, отношения и партнерские отношения могут показать, где больше всего нужны баланс и взаимность.

Скорпион

Дружеские отношения, сети и долгосрочные видения меняются. Могут произойти неожиданные изменения в сообществе или сотрудничества, теснее соединит вас с вашей страстью и целью. Это время мечтать о большем и окружить себя теми, кто вас подбадривает (всегда хорошая идея). На момент полнолуния в Овне здоровье и ежедневный распорядок дня обеспечат основу, поскольку начинают открываться новые пути.

Стрелец

Карьера и публичная репутация находятся в фокусе. В вашей роли, амбициях или том, как вас воспринимают в мире, могут возникнуть судьбоносные изменения. Вы можете почувствовать вдохновение перейти на новую роль или выбрать новое профессиональное направление. К концу месяца Полнолуние принесет энергию для романтики, творчества или радостных занятий, надеемся, что вы будете наслаждаться большей игривостью, чтобы сбалансировать эмоциональную работу.

Козерог

Расширение – это сейчас тема для вас. Путешествия, образование или духовные исследования могут принести внезапную ясность, пригласив вас к более широкой перспективе. Убеждения, которые когда-то вас закрепляли, могут больше не подходить, освобождая место для появления новой мудрости. До полнолуния в Овне домашние и семейные дела могут потребовать вашей сосредоточенности, что принесет больше ощущения почвы в ваш рост.

Водолей

Происходит глубокая трансформация, особенно в сферах близости, доверия и общих ресурсов. Эмоциональная динамика может внезапно измениться, помогая вам отпустить то, что вам больше не служит. Это возможность пережить обновление на глубоком, душевном уровне. К концу месяца прорывы в коммуникации могут принести свежую ясность и открыть новые двери.

Рыбы

Отношения и партнерские отношения перестраиваются. Судьбоносные изменения могут показать, кто действительно должен быть рядом с вами, а где назревает баланс. Любовь и сотрудничество могут углубиться, или новые связи могут возникнуть неожиданным образом. Полнолуние в Овне может подчеркнуть ваши ценности и независимость, напоминая вам твердо стоять на собственном достоинстве.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

