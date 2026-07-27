Сокровища казаков и мистические персонажи: на Полесье течет таинственная река, которая поражает своей историей. Фото

Река Горынь, протекающая по Полесью, считается одним из самых живописных водоемов Украины и таит в себе немало загадок. С ней связаны легенды о затонувших казацких сокровищах, древних переправах и мистических явлениях, о которых до сих пор рассказывают местные жители.

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В то же время Горынь обладает и вполне реальными природными особенностями, среди которых – сильные течения, глубокие водовороты и изменчивый характер. OBOZ.UA собрал все, что известно об этой полесской реке.

Одна из самых длинных и красивых рек Полесья

Горинь – одна из крупнейших рек Полесья, берущая начало в Кременецких горах Тернопольской области. Далее она пересекает Хмельницкую и Ровенскую области, после чего продолжает свой путь по территории Беларуси и впадает в Припять.

Общая длина реки составляет 659 км, из которых более 570 км пролегают по территории Украины.

Самые эффектные виды на Горинь открываются именно в Ровенской области. Здесь река извивается среди густых лесов и лугов и образует широкие поймы, многочисленные острова, старицы и заболоченные участки, которые стали домом для многих видов птиц и животных, а также популярным местом для рыбалки, водного туризма и отдыха на природе.

В течение года Горынь постоянно меняется. Во время весеннего паводка она выходит из берегов и затопляет большие площади пойм, тогда как летом отдельные мелководные участки настолько обмелевают, что их можно перейти пешком. Именно эта изменчивость и породила среди местных жителей выражение, что река никогда не бывает одинаковой.

Легенды, связанные с казацкими сокровищами

С Горинню связано немало народных преданий, самое известное из которых рассказывает о затонувших казацких лодках. Согласно легенде, во время одного из отступлений казаки якобы потеряли в водах реки лодки с оружием, золотыми монетами и другими ценностями. После крупных паводков среди местных жителей и сегодня время от времени появляются рассказы о случайных находках старинных предметов.

Не менее популярная легенда касается древних переправ через Горинь. Считается, что на дне реки до сих пор могут храниться остатки старых мостов, которыми когда-то пользовались путешественники и торговцы.

В периоды низкой воды кое-где действительно можно увидеть деревянные сваи или фрагменты древних конструкций, что только подогревает интерес историков, археологов и любителей местных легенд.

Почему Горинь считают опасной

Несмотря на живописные пейзажи и внешне спокойное течение, Горинь имеет репутацию непростой реки. На отдельных участках под водой скрываются глубокие ямы, крутые перепады дна, подводные течения и водовороты, которые сложно заметить даже в ясную погоду.

Среди местных жителей давно существует поговорка, что Горинь "не прощает неосторожности". Впрочем, специалисты объясняют это не мистикой, а особенностями самой реки: илистым дном, быстрой сменой глубины и сильными течениями.

Глубина Горини неодинакова по всей длине русла. На большинстве участков она составляет от одного до трёх метров, однако в естественных углублениях и плесах может превышать пять-восемь метров.

В то же время на перекатах и мелководье глубина местами достигает всего нескольких десятков сантиметров, из-за чего река кажется более безопасной, чем на самом деле.

Откуда происходит название реки

Существует несколько версий происхождения названия Горинь. Учёные связывают его с древними славянскими гидронимами, однако в народе гораздо более популярна романтическая легенда.

По преданию, когда-то князь, который после смерти жены долгие годы жил в одиночестве, влюбился в девушку по имени Гориня. Но их счастью не суждено было сбыться: девушка трагически погибла, а на месте её смерти якобы возникла река, которая впоследствии получила её имя.

Не менее загадочны и другие предания, связанные с Горинню. Старожилы рассказывают, что в туманные рассветы над водой иногда можно увидеть странные силуэты или услышать непонятные звуки.

Скорее всего, такие явления возникают из-за густых полесских туманов, эха и оптических эффектов, однако именно они легли в основу многих мистических историй.

Напомним, ранее в сети появились редкие черно-белые фотографии реки Прут. Кадры позволяют увидеть, какой была река десятилетия назад, и оценить её неповторимую природную красоту.

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