Сочный шашлык из филе с тремя маринадами: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
Шашлык можно готовить практически из любого мяса, а также из печени и рыбы. Для того, чтобы шашлык был сочным, кулинары советуют его хорошо мариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из филе, в маринаде из горчицы. 

Ингредиенты: 

  • филе бедра  – 600 г
  • специи: соль, перец – по вкусу, сухой чеснок – 1 ч.л., красный перец – 1/2 ч.л.

Маринады на каждые 200 г мяса:

  • горчица – 1 ч.л
  • мед – 1 ч.л.
  • сметана – 1 ч.л.
  • томатная паста – 1 ч.л.
  • соевый соус – 2 ст.л.

Маринованный лук:

  • лук
  • соль – 1/2 ч.л.
  • петрушка – пучок
  • винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Филе нарежьте на одинаковые кусочки. Добавляем соль, перец черный и красный, чеснок, перемешиваем и делим на 3 равные части. К первой добавляем горчицу и мед, перемешиваем. Ко второй – сметану и томатную пасту, перемешиваем. К третьей – соевый соус, перемешиваем. Откладываем промариноваться на 30 минут. 

2. На заранее замоченные в воде шпажки нанизываем мясо, смазываем маслом и запекаем в мультипечи или духовке при 200 С 10 минут, с одной стороны, переворачиваем, и 10 минут с другой.

