Сочный шашлык из филе с тремя маринадами: делимся рецептом

Шашлык можно готовить практически из любого мяса, а также из печени и рыбы. Для того, чтобы шашлык был сочным, кулинары советуют его хорошо мариновать.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из филе, в маринаде из горчицы.

Ингредиенты:

филе бедра – 600 г

специи: соль, перец – по вкусу, сухой чеснок – 1 ч.л., красный перец – 1/2 ч.л.

Маринады на каждые 200 г мяса:

горчица – 1 ч.л

мед – 1 ч.л.

сметана – 1 ч.л.

томатная паста – 1 ч.л.

соевый соус – 2 ст.л.

Маринованный лук:

лук

соль – 1/2 ч.л.

петрушка – пучок

винный уксус – 1 ст.л.

Способ приготовления:

1. Филе нарежьте на одинаковые кусочки. Добавляем соль, перец черный и красный, чеснок, перемешиваем и делим на 3 равные части. К первой добавляем горчицу и мед, перемешиваем. Ко второй – сметану и томатную пасту, перемешиваем. К третьей – соевый соус, перемешиваем. Откладываем промариноваться на 30 минут.

2. На заранее замоченные в воде шпажки нанизываем мясо, смазываем маслом и запекаем в мультипечи или духовке при 200 С 10 минут, с одной стороны, переворачиваем, и 10 минут с другой.