Сочный шашлык из филе с тремя маринадами: делимся рецептом
Шашлык можно готовить практически из любого мяса, а также из печени и рыбы. Для того, чтобы шашлык был сочным, кулинары советуют его хорошо мариновать.
Рецепт очень вкусного, сочного шашлыка из филе, в маринаде из горчицы.
Ингредиенты:
- филе бедра – 600 г
- специи: соль, перец – по вкусу, сухой чеснок – 1 ч.л., красный перец – 1/2 ч.л.
Маринады на каждые 200 г мяса:
- горчица – 1 ч.л
- мед – 1 ч.л.
- сметана – 1 ч.л.
- томатная паста – 1 ч.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
Маринованный лук:
- лук
- соль – 1/2 ч.л.
- петрушка – пучок
- винный уксус – 1 ст.л.
Способ приготовления:
1. Филе нарежьте на одинаковые кусочки. Добавляем соль, перец черный и красный, чеснок, перемешиваем и делим на 3 равные части. К первой добавляем горчицу и мед, перемешиваем. Ко второй – сметану и томатную пасту, перемешиваем. К третьей – соевый соус, перемешиваем. Откладываем промариноваться на 30 минут.
2. На заранее замоченные в воде шпажки нанизываем мясо, смазываем маслом и запекаем в мультипечи или духовке при 200 С 10 минут, с одной стороны, переворачиваем, и 10 минут с другой.