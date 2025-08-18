Сочные рубленные котлеты из филе, с сыром и помидорами: жарить не нужно
Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет – из куриного, свиного и телячьего. Для того, чтобы котлеты не распадались и не горели, кулинары советуют добавить в фарш немного ледяной воды. А еще например, куриное филе можно просто порезать кубиком, добавить овощи и сделать рубленные котлеты.
Видео дня
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из куриного филе.
Ингредиенты:
- 500 г. филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г. муки
- 100 г. сыра
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень.
3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: