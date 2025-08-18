Сочные рубленные котлеты из филе, с сыром и помидорами: жарить не нужно

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет – из куриного, свиного и телячьего. Для того, чтобы котлеты не распадались и не горели, кулинары советуют добавить в фарш немного ледяной воды. А еще например, куриное филе можно просто порезать кубиком, добавить овощи и сделать рубленные котлеты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из куриного филе.

Ингредиенты:

500 г. филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г. муки

100 г. сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень.

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

