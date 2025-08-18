УкраїнськаУКР
Сочные рубленные котлеты из филе, с сыром и помидорами: жарить не нужно

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
363
Рецепт котлет

Домашние котлеты можно готовить из любого фарша, но вкуснее всего будет – из куриного, свиного и телячьего. Для того, чтобы котлеты не распадались и не горели, кулинары советуют добавить в фарш немного ледяной воды. А еще например, куриное филе можно просто порезать кубиком, добавить овощи и сделать рубленные котлеты. 

Сочные запеченные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочных и вкусных котлет из куриного филе.

Рецепт котлет

Ингредиенты: 

  • 500 г. филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г. муки
  • 100 г. сыра

Способ приготовления: 

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

Основа для блюда

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень.

Котлеты с сыром

3. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Готовые котлеты

