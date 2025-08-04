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Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом
Из сезонных кабачков можно приготовить очень вкусные и сочные котлеты. Овощ прекрасно сочетается с сыром и крабовыми палочками. Для того, чтобы сделать такое блюдо, вам понадобится максимум 15 минут.
Идея приготовления сочных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram.
Ингредиенты:
- кабачок – 1 средний
- яйцо – 1 большое или 2 маленькие
- мука – 3-4 ст.л.
- крабовые палочки – 5-6 шт
- твердый сыр – 50-60 г
- соль – по вкусу
- сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
- молотый перец – по вкусу
- масло – для жарки для жарки
- сметана и микрозелень – для подачи
Способ приготовления:
1. Кабачок натереть.
2. Отжать лишнюю жидкость.
3. Добавить яйцо, муку, крабовые палочки (измельченные вилкой), тертый сыр и специи.
4. Перемешать до однородной массы.
5. Сформировать котлетки и обжарить на сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.
6. Подавать теплыми со сметаной и микрозеленью.
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