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Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Новости. Общество
2 минуты
414
Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

Из сезонных кабачков можно приготовить очень вкусные и сочные котлеты. Овощ прекрасно сочетается с сыром и крабовыми палочками. Для того, чтобы сделать такое блюдо, вам понадобится максимум 15 минут.

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Идея приготовления сочных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram.

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • кабачок – 1 средний
  • яйцо – 1 большое или 2 маленькие
  • мука – 3-4 ст.л.
  • крабовые палочки – 5-6 шт
  • твердый сыр – 50-60 г
  • соль – по вкусу
  • сушеный чеснок – 0,5 ч.л.
  • молотый перец – по вкусу
  • масло – для жарки для жарки
  • сметана и микрозелень – для подачи

Способ приготовления:

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

1. Кабачок натереть.

2. Отжать лишнюю жидкость.

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

3. Добавить яйцо, муку, крабовые палочки (измельченные вилкой), тертый сыр и специи.

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

4. Перемешать до однородной массы.

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

5. Сформировать котлетки и обжарить на сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Подавать теплыми со сметаной и микрозеленью.

Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

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