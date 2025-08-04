Сочные кабачковые котлеты с сыром и крабовыми палочками: делимся простым рецептом

Из сезонных кабачков можно приготовить очень вкусные и сочные котлеты. Овощ прекрасно сочетается с сыром и крабовыми палочками. Для того, чтобы сделать такое блюдо, вам понадобится максимум 15 минут.

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Идея приготовления сочных кабачковых котлет опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником kathycoooks в Instagram.

Ингредиенты:

кабачок – 1 средний

яйцо – 1 большое или 2 маленькие

мука – 3-4 ст.л.

крабовые палочки – 5-6 шт

твердый сыр – 50-60 г

соль – по вкусу

сушеный чеснок – 0,5 ч.л.

молотый перец – по вкусу

масло – для жарки для жарки

сметана и микрозелень – для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натереть.

2. Отжать лишнюю жидкость.

3. Добавить яйцо, муку, крабовые палочки (измельченные вилкой), тертый сыр и специи.

4. Перемешать до однородной массы.

5. Сформировать котлетки и обжарить на сковородке до золотистой корочки с обеих сторон.

6. Подавать теплыми со сметаной и микрозеленью.

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