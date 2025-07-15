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Сочное тушеное мясо с овощами и томатным соусом: рассказываем, как правильно готовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт блюда

Тушеное мясо – одно из самых вкусных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным, готовить его нужно предварительно хорошо замариновав. 

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Как приготовить сочное мясо

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, мягкого и вкусного мяса с овощами и томатным соусом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Ошеек свиной – 800 г
  • Лук – 3 шт. 
  • Перец сладкий (красный и желтый) – 2 шт.
  • Соленые огурцы – 5 шт (небольшие)
  • Шампиньоны – 250 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Мука для панировки и мука для панировки
  • Масло для жарки

Для соуса:

  • Вода – 250 мл
  • Чеснок – 3 зуб. 
  • Кетчуп – 4 ст.л. 
  • Горчица – 2 ст.л. 
  • Томатная паста – 2 ст.л. 
  • Сахар – 2 ч.л. 
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.

Жареное мясо

2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложите сверху нарезанные овощи.

Овощи с мясом

3. Смешайте ингредиенты для соуса. Залейте соусом мясо с овощами.

Сколько готовить блюдо

4. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте при 180°C 2 часа.

Готовое мясо с овощами

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