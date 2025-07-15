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Сочное тушеное мясо с овощами и томатным соусом: рассказываем, как правильно готовить
Тушеное мясо – одно из самых вкусных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным, готовить его нужно предварительно хорошо замариновав.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, мягкого и вкусного мяса с овощами и томатным соусом.
Ингредиенты:
- Ошеек свиной – 800 г
- Лук – 3 шт.
- Перец сладкий (красный и желтый) – 2 шт.
- Соленые огурцы – 5 шт (небольшие)
- Шампиньоны – 250 г
- Соль, перец – по вкусу
- Мука для панировки и мука для панировки
- Масло для жарки
Для соуса:
- Вода – 250 мл
- Чеснок – 3 зуб.
- Кетчуп – 4 ст.л.
- Горчица – 2 ст.л.
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Сахар – 2 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.
2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложите сверху нарезанные овощи.
3. Смешайте ингредиенты для соуса. Залейте соусом мясо с овощами.
4. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте при 180°C 2 часа.
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