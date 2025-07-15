Сочное тушеное мясо с овощами и томатным соусом: рассказываем, как правильно готовить

Тушеное мясо – одно из самых вкусных блюд. Для того, чтобы мясо было сочным, готовить его нужно предварительно хорошо замариновав.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного, мягкого и вкусного мяса с овощами и томатным соусом.

Ингредиенты:

Ошеек свиной – 800 г

Лук – 3 шт.

Перец сладкий (красный и желтый) – 2 шт.

Соленые огурцы – 5 шт (небольшие)

Шампиньоны – 250 г

Соль, перец – по вкусу

Мука для панировки и мука для панировки

Масло для жарки

Для соуса:

Вода – 250 мл

Чеснок – 3 зуб.

Кетчуп – 4 ст.л.

Горчица – 2 ст.л.

Томатная паста – 2 ст.л.

Сахар – 2 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Свинину нарезать на порционные куски, посолить и поперчить с обеих сторон.

2. Обвалять каждый кусок в муке, обжарить на сковороде до золотистой корочки и переложить в форму для запекания. Выложите сверху нарезанные овощи.

3. Смешайте ингредиенты для соуса. Залейте соусом мясо с овощами.

4. Накройте форму крышкой или фольгой и запекайте при 180°C 2 часа.

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