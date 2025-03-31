Сочная и очень вкусная буженины из куриного филе: рецепт блюда для пасхального стола

Куриное филе может быть не только основой для отбивных и котлет, но еще и для приготовления вкусных кручеников. Еще из филе можно делать вкусную домашнюю буженину, а также колбасу.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной домашней буженины из куриного филе, со специями.

Ингредиенты:

2 куриные филе

0,5 л воды

Маринад

1: 1,5 ч.л. соли, ароматный и черный перец, чеснок, лавровый лист

Маринад 2:

1/2 чл. карри нежный, 1 ч.л. с горькой паприкой, 1 ч.л. французской горчицы, по 1 ч. л. соевого соуса, меда и растительного масла

Способ приготовления:

1. В кастрюльку наливаем воду, добавляем соль, размешиваем и добавляем остальные составляющие маринада 1, кладем куриное филе и маринуем его 2-3 часа.

2. Вынимаем, хорошо просушиваем, обкручиваем нитью, соединяем все для маринада 2 и обмазываем мясо. Маринуем его еще 30 минут 2 часа.

3. Выпекаем при 200 градусах 30 минут, охлаждаем в выключенной духовке, или под фольгой.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: