Сочная и очень вкусная буженины из куриного филе: рецепт блюда для пасхального стола
Куриное филе может быть не только основой для отбивных и котлет, но еще и для приготовления вкусных кручеников. Еще из филе можно делать вкусную домашнюю буженину, а также колбасу.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной домашней буженины из куриного филе, со специями.
Ингредиенты:
- 2 куриные филе
- 0,5 л воды
Маринад
- 1: 1,5 ч.л. соли, ароматный и черный перец, чеснок, лавровый лист
Маринад 2:
- 1/2 чл. карри нежный, 1 ч.л. с горькой паприкой, 1 ч.л. французской горчицы, по 1 ч. л. соевого соуса, меда и растительного масла
Способ приготовления:
1. В кастрюльку наливаем воду, добавляем соль, размешиваем и добавляем остальные составляющие маринада 1, кладем куриное филе и маринуем его 2-3 часа.
2. Вынимаем, хорошо просушиваем, обкручиваем нитью, соединяем все для маринада 2 и обмазываем мясо. Маринуем его еще 30 минут 2 часа.
3. Выпекаем при 200 градусах 30 минут, охлаждаем в выключенной духовке, или под фольгой.
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