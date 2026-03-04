SOCAR передал детским больницам 5 реанимационных мест

Сеть АЗК SOCAR в партнерстве с группой "Океан Эльзы" и Благотворительным фондом "ТВОЯ ОПОРА" успешно реализовали совместный проект по помощи детским медицинским учреждениям. Благодаря инициативе было приобретено и передано пять современных реанимационных систем для младенцев.

Все оборудование уже доставлено в больницы в Днепре, Одессе, Херсоне, Белой Церкви и Боярке, введено в эксплуатацию и уже используется по назначению, помогая врачам спасать жизни маленьких пациентов.

В условиях нестабильного энергоснабжения эта медицинская аппаратура имеет критическое значение. Реанимационные системы обеспечивают стабильный теплообмен для новорожденных, что является жизненно важным условием при лечении младенцев в сложных состояниях.

Представители доноров нанесли визиты в учреждения для мониторинга работы техники. В частности, Одесскую областную клиническую больницу посетил директор Южного регионального управления сети АЗК SOCAR Евгений Пасека. Он пообщался с медицинским персоналом реанимационного отделения и убедился в эффективности работы переданных систем. Ранее аналогичный визит состоялся в медицинское учреждение в городе Боярка.

Благодаря синхронной работе партнеров удалось обеспечить пять регионов страны ресурсом для спасения самых маленьких пациентов. Каждое введенное в эксплуатацию реанимационное место – это надежда для семей и дополнительная опора для наших врачей в сверхсложные времена.