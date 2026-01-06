Собрали более 36 млн грн для военных: украинцы почти 8 миллионов раз потрясли онлайн-елку в monobank

Новогодний онлайн-проект от monobank "Ялинка 2025/26" официально завершен – и его результаты снова впечатляют. За время акции участие в ней приняли 2,2 млн пользователей, а всего виртуальную елку потрясли 7,7 млн раз. В результате из нее "вытряхнули" почти 10 млн гривен.

Об этом 2 января сообщил Олег Гороховский.

Проект длился рекордно долго: суммарно елку трясли 4 года, 11 месяцев и 11 дней. Но главное – это реальный результат. Кроме основных средств, участники дополнительно задонатили 26,8 млн грн. Общая сумма сбора составила 36 762 802 гривны, которые направят на поддержку украинских военных.

Отдельным бонусом для участников стали промокоды monoмаркета на общую сумму 25,8 млн грн. Также украинцы полностью разобрали все 4 тысячи platinum-карт с коточипами.

Организаторы отмечают и креативность участников: видео с "тряской" елки активно распространялись по соцсетям, а самые забавные авторы уже на следующей неделе получат фотоаппараты с брендированным мерчем.

Кроме того, объявлены победители розыгрыша айфонов за донаты – со всеми счастливчиками свяжутся представители службы поддержки.

Онлайн-елка в очередной раз доказала: даже в праздничной игре украинцы способны объединяться ради большой цели – поддержки армии и страны.