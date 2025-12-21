Собор Пресвятой Богородицы: что это за праздник и когда отмечают

Собор Пресвятой Богородицы – один из ключевых христианских праздников рождественского цикла, который отмечают на следующий день после Рождества Христова. Он посвящен чествованию Пресвятой Девы Марии и лиц, тесно связанных с рождением Иисуса Христа.

Праздник имеет древнее происхождение и сформировался еще в ранней христианской традиции. В Украине дата празднования изменилась в связи с переходом Церкви на новоюлианский календарь. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Когда празднуют Собор Пресвятой Богородицы

По старому стилю Собор Пресвятой Богородицы отмечали 8 января, то есть на следующий день после Рождества Христова. Однако с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь. В связи с этим дата празднования изменилась.

В 2025 году Собор Пресвятой Богородицы празднуют 26 декабря.

История и значение праздника

Собор Пресвятой Богородицы – один из древнейших праздников христианской традиции, который сформировался еще в первые века существования Церкви. Его название происходит от слова "собор", то есть общее, всеобщее почитание.

В этот день Церковь прославляет не только Пресвятую Деву Марию, но и всех лиц, тесно связанных с земной историей Иисуса Христа. Вместе с Богородицей почитают:

царя Давида – как предка Христа по телу;

святого Иосифа Обручника – охранника Девы Марии и названного отца Иисуса;

святого Иакова, брата Господня, который, по преданию, сопровождал Святое Семейство во время бегства в Египет.

Церковные и народные традиции

В храмах в этот день совершают торжественные богослужения с хвалебными и благодарственными песнопениями в честь Богородицы. Верующие молятся Пречистой Деве Марии, прося ее заступничества, здоровья и душевного мира.

Особое место праздник занимает в женской традиции. Издавна считалось, что в этот день женщины получают особую благодать. Беременные молятся за легкие роды, матери – за здоровье детей, а семьи – за согласие и благополучие.

Отдельно в этот день обращаются с молитвами к святому царю Давиду, которого в народе считают покровителем музыкантов и певцов, а также покровителем в борьбе с гневом и душевной тревогой.

"Бабьи каши": народные обычаи

В народной традиции Собор Пресвятой Богородицы назывался "Бабьи каши". Это был настоящий женский праздник. Хозяйки варили кашу, угощали ею гостей, рожениц, повитух и беременных женщин.

Обычаи этого дня предусматривали:

дарение хлеба, пирогов и других гостинцев;

молитвы за здоровье матерей и младенцев;

запрет труда для беременных и их мужей.

День старались провести весело: пели, играли музыки, танцевали, ведь радость считалась залогом хорошего года.

Народные приметы на Собор Пресвятой Богородицы

С праздником связано немало погодных и хозяйственных примет:

поет зяблик – будет оттепель;

мороз и снег – к холодному лету;

белое пламя в печи – к потеплению;

теплое и солнечное утро – к хорошему урожаю проса;

стаи ворон кружат над головой – к метели.

