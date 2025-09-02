Собаки могут чувствовать смертельные болезни хозяев: из-за этого одна владелица запаниковала

Собак высоко ценят как лучших друзей человека, и на это есть веская причина. Они не только верны, но и могут распознавать некоторые эмоции, такие как счастье и грусть, и могут сказать, когда вы чувствуете себя не лучшим образом, поскольку они замечают едва заметные сигналы, такие как язык тела и химические изменения в вашем дыхании и поте.

По подобным причинам некоторые собаки могут даже чувствовать, если вы чувствуете себя плохо. Кроме того, что некоторые породы обучают как собак, реагирующих на такие заболевания, как диабет и эпилепсия, они также могут чувствовать изменения в химии вашего организма, чтобы выявить простуду, а в некоторых тяжелых случаях даже рак, пишет OBOZ.UA.

Поэтому, когда одна владелица собаки обнаружила, что ее любимица отказывается отходить от ее мужа и скулит и плачет каждый раз, когда его пытаются оттянуть, она сразу же забеспокоилась, что что-то серьезно не так.

Эшли Герман поделилась видео в TikTok, на котором ее муж сидит в кресле, а у его ног лежит их собака. Песик должен был пойти на прогулку с Эшли, что обычно было бы увлекательно, но животное отказалось двигаться с места.

Муж женщины неоднократно говорил собаке, чтобы она подвинулась и "пошла к маме", но каждый раз, когда собака вставала, она сразу же садилась обратно с нытьем.

Однако, супругам пока не стоит беспокоиться о своем здоровье, поскольку на самом деле существует простое объяснение поведению их собаки.

Они случайно неправильно прикрепили ее шлейку, поэтому обе передние лапы прошли через одно и то же отверстие, из-за чего собака не могла нормально двигаться. Пара поняла это лишь тогда, когда собака в конце концов попыталась пойти на прогулку.

