Снижение прайс-кепов может сократить генерацию электроэнергии в пиковые часы, – Харченко

Возвращение к более низким прайс-кепам на рынке электроэнергии может привести к сокращению генерации в критические часы и углублению дефицита.

Об этом заявил Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

По его словам, действующий уровень прайс-кэпов позволяет удерживать в работе генерацию, в частности газовую, которая является критически важной в пиковые периоды.

"Если бы я принимал решение, я бы прайс-кэпы отменил. Конечно, продолжил бы", – отметил Харченко.

Он пояснил, что в условиях дефицита высокие прайс-кэпы создают экономическую мотивацию для производителей оставаться в энергосистеме. Если же ограничения снижаются административно, часть генерации может просто выйти с рынка из-за нерентабельности.

"А вот если прайс-кэп искусственно административно вернули обратно, а цена рыночная на газ достаточно высокая, то тут уже вопрос: "Зачем я буду работать или в ноль, или в минус? Ну извините, до свидания. Я остановлюсь"", – подчеркнул эксперт.

По его словам, такая ситуация будет означать не только сокращение производства, но и усиление нагрузки на энергосистему в часы пикового потребления.

На этом фоне Харченко выступает за сохранение текущего уровня прайс-кэпов как минимально необходимого условия для стабильной работы рынка в условиях дефицита.

По его словам, снижение ценовых ограничений в нынешних условиях может иметь обратный эффект – вместо сдерживания цен оно способно сократить предложение электроэнергии и усложнить балансировку системы.

Напомним, эксперт энергетического рынка Владимир Галущак отметил, что снижение прайс-кепов на рынке электроэнергии может напрямую повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита.