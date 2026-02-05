Снег, мороз и сильный ветер: синоптики рассказали, чем удивит погода 5 февраля. Карта

В Украине в четверг, 5 февраля, метели будут почти везде. Согласно последним прогнозам погоды, в этот день будет облачно с довольно сильным, в 7-12 м/с юго-восточным ветром, причем в большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Также в большинстве северных, центральных и Николаевской областях снег, а в западных, Винницкой и Одесской областях – мокрый снег с дождем и гололед. Так считают в Укргидрометцентре.

Погода 5 февраля

Согласно прогнозу, температура ночью составит в среднем 7-12° мороза, а днем будет не намного теплее, до 3-8° мороза.

Холоднее всего на северо-востоке и востоке страны, где ночью ожидают 14-19°, местами 20-22°, а днем 8-13° мороза.

И наоборот, теплее всего будет в западных и южных областях, где ночью 1-6° мороза, а днем уже от 3° мороза до 2° тепла. На Закарпатье и в Крыму ночью около 0°, днем – 4-9° тепла.

Погода в столице

Такие же метели прогнозируют и Киевской области и столице. В частности, в области будет "ночью умеренный", а "днем небольшой" снег. Сильный юго-восточный ветер с порывами 7-12 м/с вместе со снегом и обеспечит неприятные метели.

Температура по области ночью составит 7-12° мороза, а днем – до 3-8° мороза; причем в Киеве ночью 8-10° мороза, днем – 4-6° мороза. На дорогах гололедица.

Предупреждение об опасности

Отдельное предупреждение о снеголавинной опасности синоптики сделали для высокогорья Ивано-Франковской области.

Значительная снеголавинная опасность 5 февраля ожидается в связи с оттепелью. Синоптики отмечают, что опасность на Франковщине будет третьего уровня.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее о том, что после волны мощных морозов в Украину придет долгожданное потепление,говорила известный синоптик Наталья Диденко. Хотя текущая ночь еще будет холодной (особенно на северо-востоке),температура воздуха в целом будет повышаться, говорит она.

Харьковский сурок Тимка IV уже спрогнозировал, когда в Украину придет весна. На этот раз его прогноз не оставил сомнений – он увидел свою тень.

