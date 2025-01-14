Снег, мороз и гололедица: синоптики предупредили об ухудшении погоды в течение недели. Видео

В последующие дни, 14-17 января, погода в Украине будет обусловлена полем повышенного давления, из-за которого в большинстве областей не будет осадков. Лишь 15 января в западных, местами северных, днем и центральных областях ожидается небольшой снег.

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Эти осадки будут вызваны атмосферным фронтом с северо-запада. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

После 15 января снова будет усиливаться антициклон с запада, который обеспечит погоду без осадков. А температура воздуха ближе к концу недели несколько повысится.

На дорогах западных, северных, Винницкой и Черкасской областей местами гололедица, предупредили в Укргидрометцентре.

14 января температура ночью составит 3-8 градусов мороза, на Закарпатье и Прикарпатье – 8-13 с минусом. Днем по Украине будет от 3 мороза до 2 тепла.

"Температура ночью 2-8°, 14-15 января на Закарпатье и Прикарпатье 8-14° мороза, в четверг в Украине, кроме юга и юго-востока, от 1° тепла до 4° мороза", – сказано в прогнозе.

Дневные максимумы температур в большинстве областей будут колебаться от 3 градусов мороза до 3 тепла.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что начало новой недели в Украине принесет понижение температуры воздуха, особенно это будет чувствоваться в западных регионах. В горах ожидаются морозы до -15...-20°C.

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