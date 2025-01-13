Морозы минус 20, но только в горах: синоптик дал подробный прогноз погоды для Украины на неделю. Карта

Начало новой недели в Украине принесет понижение температуры воздуха, особенно это почувствуется в западных регионах. В горах ожидаются морозы до -15...-20°C.

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Об этом сообщает Meteoprog. Впрочем, во второй половине недели прогнозируется повышение средней температуры воздуха во всех регионах.

Также не будут исключением и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

В понедельник, 13 января, ночью синоптики прогнозируют снег и мокрый снег в Крыму и Приазовье, а также на юге Донбасса, в частности, он пройдет в западных и северо-западных областях. На остальной территории без осадков. Ветер ночью переменных направлений, днем преимущественно северо-западный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью будет 0...-5 °С, в Карпатах -5...-10 °С, днем -2...+3°С.

Во вторник, 14 января, под влиянием антициклона с запада, на большей части территории Украины будет сохраняться сухая погода. Ветер северо-западный и юго-западный, скорость 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -8 ° С, в Карпатах и Прикарпатье ожидается -12 ... -17 ° С, в горах местами до -20 ° С, днем столбики термометров покажут -3...+2°С.

В среду, 15 января, на западе и частично на севере прогнозируется снег и мокрый снег. В других регионах существенных осадков не ожидается. Ночью и утром будут туман и изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5–10 м/с. Температура ночью будет составлять -2...-7 °С, в Карпатах, на Прикарпатье и местами на юге – -8...-13 °С, днем – -2...+3°С.

В четверг, 16 января, небольшой снег возможен местами на западе страны и на востоке. На остальной территории ожидается дождь. Ветер будет преобладать западный, со скоростью 5–10 м/с, в Карпатах и Закарпатье – 1–6 м/с. Температура воздуха ночью ожидается от 0 до -5 °C, в Карпатах от -5 до -10 °C, днем от -1 до +4 °C.

В пятницу, 17 января, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, лишь в восточной части будет небольшой снег, который сменится дождем и туманом. Ветер будет западный, со скоростью 7–12 м/с, днем местами возможны порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью от -4 до +1 °С, днем от +2 до +7 °С, в Карпатах около 0 °С.

Напомним, 13 января, в Киевской области ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. Воздух в регионе прогреется до +2°С. Также в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по Киеву и Киевской области. На дорогах – гололедица. Погодные условия могут усложнить работу энергетических, строительных, коммунальных предприятий и транспорта.

Как сообщал OBOZ.UA, как рассказала синоптик Наталья Птуха, в последнее время в течение зимнего периода в Украине характерно колебание температуры. Погода к концу зимы может быть нестабильной.

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