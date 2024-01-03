Снег, дождь и сильный ветер: синоптики дали прогноз погоды на среду, 3 января

В Украине в среду, 3 января, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя ночью в западных областях, а днем – практически по всей стране. На дорогах (за исключением большинства западных и южных областей) синоптики прогнозируют гололедицу.

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Об этом сообщил на своем сайте Украинский гидрометеорологический центр. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, но на высокогорье Карпат будут порывы до 20-25 м/с.

На западе и юге днем будет плюсовая температура (до +8, в Одесской, Закарпатской областях до +9, а в Крыму до +10 градусов). Ночью в этих регионах будет в среднем от -2 до +3.

На остальной территории прогнозируется ночью от -3 до -8, днем от 0 до -5 градусов. На Черниговщине и Сумщине будет холодно – ночью от -10 до -15, местами даже до -18 мороза, днем от -5 до -10 градусов.

В Киевской области 3 января – облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем снег, на дорогах может появиться гололедица.

Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью от -3 до -8, днем от 0 до -5. В столице Украины Киеве ожидается ночью от -5 до -7, а днем от -1 до -3 градусов.

Укргидрометцентр предупредил, что 3 и 4 января на реках суббассейна Тисы (Закарпатская область) ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м по сравнению с уровнями по состоянию на 8:00 вторника, 2 января.

Это будет сопровождаться выходом воды на пойму р. Рика (город Хуст), р. Латор (город Мукачево), р. Старая (село Зняцево), р. Уж (село Заречево, город Ужгород), р. Турья (село Симер). В нижних течениях рек Боржава и Латорица ожидается удержание с последующим увеличением уровня воды на заводи.

В связи с этим на Закарпатье объявлен І (желтый) уровень опасности.

Как писал OBOZ.UA:

– Синоптик Наталья Диденко ранее заявила, что 3-6 января погода в некоторых регионах Украины удивит аномальными "плюсами".

– В Укргидрометцентре также прогнозировали, что в начале 2024 года в нашей стране ожидается аномально теплая погода.

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