Похолодание отменяется? Синоптики удивили 'аномальным' прогнозом для Украины. Карта

Синоптики сообщили, что вместо прогнозируемых ранее на 3-6 января сильных морозов, погода удивит украинцев аномальными "плюсами ". В то же время похолодание смещается на следующую неделю, однако оно будет умеренным и кратковременным.

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Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко. Так, 3 января в западных областях ожидается дождь, на Волыни и в Ровенской области с мокрым снегом. Температура будет днем колебаться от +4 до +8 градусов, а на северо-западе около нуля.

В северных областях ожидается снег. Ночью температура будет от -3 до -8 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами до -12, днем около нуля, а в Черниговской и Сумской от -3 до -5 градусов.

В центральных областях ожидается дождь, мокрый снег. Ночью температура будет от -3 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов. Только в Полтавской области температура будет на 2-4 градуса ниже.

В восточных областях 3 января ожидается мокрый снег и дождь ближе к вечеру или ночью на 4 января. Температура будет холоднее на Харьковщине, опускаясь до "минусовых" значений, на Донетчине и Луганщине около нуля.

В южной части днем 3 января без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Температура днем будет колебаться от +3 до +9 градусов.

В Киеве 3 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, также прогнозируется гололедица. Температура опустится до -5 градусов ночью, а завтра днем ожидается от 0 до -2 градусов мороза. Во второй половине дня ожидается сильный ветер.

Диденко также отметила, что по прогнозам на 4, 5, 6 и 7 января в Украине не предвидится сильных морозов, большинство областей будут в "плюсах". Лишь на севере могут произойти временные перепады от плюсов до минусов, поскольку там переплетаются воздушные массы.

Прогнозируемое понижение температуры откладывается до 8 января, однако это будет умеренное похолодание, непродолжительное и не очень сильное. Пока никаких сильных морозов в Украине не предполагается.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое снижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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