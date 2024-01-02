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Похолодание отменяется? Синоптики удивили "аномальным" прогнозом для Украины. Карта

Иванна Шепель
Новости. Общество
2 минуты
1,6 т.
Похолодание отменяется? Синоптики удивили 'аномальным' прогнозом для Украины. Карта

Синоптики сообщили, что вместо прогнозируемых ранее на 3-6 января сильных морозов, погода удивит украинцев аномальными "плюсами ". В то же время похолодание смещается на следующую неделю, однако оно будет умеренным и кратковременным.

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Об этом рассказала синоптика Наталья Диденко. Так, 3 января в западных областях ожидается дождь, на Волыни и в Ровенской области с мокрым снегом. Температура будет днем колебаться от +4 до +8 градусов, а на северо-западе около нуля.

В северных областях ожидается снег. Ночью температура будет от -3 до -8 градусов, в Черниговской и Сумской областях местами до -12, днем около нуля, а в Черниговской и Сумской от -3 до -5 градусов.

В центральных областях ожидается дождь, мокрый снег. Ночью температура будет от -3 до +3 градусов, днем от +2 до +4 градусов. Только в Полтавской области температура будет на 2-4 градуса ниже.

В восточных областях 3 января ожидается мокрый снег и дождь ближе к вечеру или ночью на 4 января. Температура будет холоднее на Харьковщине, опускаясь до "минусовых" значений, на Донетчине и Луганщине около нуля.

В южной части днем 3 января без существенных осадков, лишь к вечеру возможен небольшой дождь. Температура днем будет колебаться от +3 до +9 градусов.

В Киеве 3 января ожидается дождь с переходом в мокрый снег, также прогнозируется гололедица. Температура опустится до -5 градусов ночью, а завтра днем ожидается от 0 до -2 градусов мороза. Во второй половине дня ожидается сильный ветер.

Похолодание отменяется? Синоптики удивили "аномальным" прогнозом для Украины. Карта

Диденко также отметила, что по прогнозам на 4, 5, 6 и 7 января в Украине не предвидится сильных морозов, большинство областей будут в "плюсах". Лишь на севере могут произойти временные перепады от плюсов до минусов, поскольку там переплетаются воздушные массы.

Похолодание отменяется? Синоптики удивили "аномальным" прогнозом для Украины. Карта
Похолодание отменяется? Синоптики удивили "аномальным" прогнозом для Украины. Карта

Прогнозируемое понижение температуры откладывается до 8 января, однако это будет умеренное похолодание, непродолжительное и не очень сильное. Пока никаких сильных морозов в Украине не предполагается.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе 2024 года по всей Украине ожидается резкое снижение температуры и снегопады. Синоптики прогнозируют сильный ветер, метели и увеличение количества осадков.

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