Снег, дождь, гололедица: синоптик назвала дату, когда Украину накроет сильная непогода

Уже с ближайших выходных погода в Украине резко изменится: часть регионов накроют сильные морозы до -24 градусов, другие окажутся под дождями и гололедом. Из-за активного южного циклона страна фактически будет поделена на три погодные зоны с кардинально разными условиями.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. По ее словам, сложные погодные явления будут сопровождаться метелями, налипанием мокрого снега и опасным "замерзающим дождем".

До конца рабочей недели Украину накроет активный циклон, который будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину. Как пояснила Наталья Птуха, столкновение теплых и холодных воздушных масс повлечет резкое изменение погоды в зависимости от региона. В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской областях ожидаются значительные, местами сильные снегопады, метели и устойчивые морозы.

В центральных и северных регионах сформируется так называемая переходная зона – здесь прогнозируют мокрый снег и дождь, которые будут сопровождаться гололедом, налипанием снега и замерзающим дождем. Юг и восток Украины попадут в теплый сектор циклона: там синоптики прогнозируют дожди и аномально высокие для января температуры – местами до +12 градусов.

По словам Птухи, замерзающий дождь будет возникать из-за того, что теплый воздух будет наслаиваться над холодным: осадки будут выпадать в жидкой фазе, но, достигая земли с минусовой температурой, мгновенно замерзать. Самые интенсивные переходы осадков из дождя в снег ожидаются в четверг.

В пятницу, 9 января, циклон начнет смещаться на северо-восток, что приведет к заливу холодного воздуха. Температура будет снижаться, а осадки постепенно будут переходить в снег. В ночные часы морозы на западе усилятся до -17 градусов, в северных и центральных регионах – до -13.

В субботу и воскресенье температура упадет еще на 3-5 градусов. В ночь на 11 января в северных областях столбики термометров могут опуститься до -20 градусов. С начала следующей недели, по прогнозам синоптиков, морозы до -24 градусов возможны в северных, западных и центральных регионах, тогда как на юго-востоке сохранится относительно более мягкая погода.

Наталья Птуха отметила, что быстрого потепления пока не прогнозируют – холодная погода может удерживаться минимум несколько дней.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине в четверг и пятницу, 8 и 9 января, ожидаете ухудшение погодных условий: сильный снег, ветер и метели или мокрый снег с дождем, местами гололед. К работе готовятся Оперативный штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения, а также региональные группы реагирования.

