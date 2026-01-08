Морозы до -24 и 'замерзающий дождь': в Гидрометцентре предупредили о сложных погодных условиях на выходных

На выходных погода в Украине существенно изменится, в большинство регионов придут мощные морозы до -24 градусов. Зато в других будут даже "плюсы". Страна фактически будет разделена циклонами на три части, в каждой из которых будет свой характер погоды. Синоптики предупреждают также о достаточно опасных погодных явлениях, в частности, о гололеде и "замерзающем дожде".

Видео дня

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

До конца рабочей недели из-за активного циклона с юга Украину ждут сложные погодные условия. "Он будет перемещаться из Одесской области через центральные области на Сумщину, и различные по свойствам воздушные массы вызовут очень разную по характеру погоду", – объяснила синоптик.

По ее словам, погода будет отличаться в трех частях Украины. "В западных областях, Винницкой и Житомирской будут осадки в виде значительного снега, местами даже сильного, метели с холодной, морозной погодой. Зато в Киевской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях образуется "переходная территория от холода к теплу". "Здесь могут быть достаточно сложные погодные условия со значительными осадками в виде мокрого снега и дождя. Но в придачу еще может быть гололед, налипание мокрого снега, замерзающий дождь и гололедица на дорогах", – предупредила Наталья Птуха.

Такой "замерзающий дождь" возникает из-за того, что "теплый воздух сверху натекает на холодный, сверху осадки начинаются в жидкой фазе, якобы дождем, но долетая до земли, где уже минусовые значения температуры, они могут замерзать", – пояснила она. Таким образом, в четверг синоптики прогнозируют волны и переходы осадков, которые будут достаточно интенсивными, из одной фазы в другую.

На третьей части территории – преимущественно на юге и востоке, будет господствовать "теплый сектор циклона" с более теплым воздухом, "с умеренными, местами значительными дождями, и достаточно высокими, как для этого времени, температурами" до +12 градусов.

В пятницу, 9 января, этот циклон будет постепенно перемещаться в северо-восточном направлении, при этом "начнется заток более холодного воздуха". Из-за этого начнется снижение температуры, а осадки станут более "твердыми", то есть похожими на снег.

В этот день в западных, северных и большинстве центральных областей синоптики прогнозируют ночью на севере страны значительный снег, метели с возможным усилением ветра. При этом морозы усилятся до -5... -13 градусов, на западе до -17 градусов ночью, а днем до -11 градусов. "На остальной территории будет мокрый снег и дождь и температура 0... -5 градусов ночью, днем 0... +5 градусов".

В субботу, 10 января, осадки постепенно будут прекращаться, а температура начнет еще больше снижаться – дополнительно на 3-5 градусов. Из-за этого "значение температуры в ночь на 10 и в ночь на 11 января может постепенно достигать -14... -20 градусов - преимущественно в северной части территории Украины", – уточнила Наталья Птуха.

В воскресенье, 11 января в Украине будет преимущественно без осадков, "только в восточной и юго-восточной части может быть мокрый снег и дождь". Здесь ночью и днем будет -3... +3 градуса. В понедельник, 12 января, в западных и восточных областях возможен небольшой снег, но "температура и в дальнейшем будет снижаться".

В понедельник в западных, северных, Винницкой, Черкасской областях и в большинстве центральных областей в ночные часы синоптики прогнозируют существенные морозы на уровне -14... -20 градусов, "местами до -24 градусов". Зато в дневные часы будет -9... -15 градусов. В юго-восточной части будет теплее, ночью -6... -13 градусов, днем -2... -9 градусов.

Насколько долго будут держаться мощные морозы

"Тенденции таковы, что в дальнейшем пока не видно резкого повышения температуры. Наоборот, может быть удержание этих показателей на этом же уровне", – ответила синоптик.

Детальный прогноз погоды в Украине на каждый день по всем регионам

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 12 января. Они демонстрируют резкую смену погоды в Украине и мощные морозы.

В пятницу, 9 января, на всей территории Украины, кроме Крыма и крайнего востока, будут господствовать морозы. Наибольшими они будут на западе страны, до -13... -15 градусов. В дневные часы здесь ожидаются -7... -9 градусов. На остальной территории будет теплее – на севере и в центре ночью до -8 градусов, днем -3... +3 градуса. Осадков в этот день не предвидится.

В субботу, 10 января, ночные морозы на западе страны еще больше усилятся и достигнут отметки -19 градусов, днем синоптики прогнозируют здесь до -12 градусов. На остальной территории страны также похолодает. На севере и в центре в ночные часы будет до -12 градусов, в дневные -6... -8 градусов. На востоке и юге будет несколько теплее, до -4... -6 градусов ночью и до +2 градусов днем. В Крыму еще на несколько градусов теплее. На востоке и юге возможен мокрый снег и дождь.

В воскресенье, 11 января, в северо-западной части Украины ожидаются морозы до -19... -22 градусов, днем до -12 градусов. Зато в юго-восточной части будет заметно теплее: ночью до -4 градусов, днем до +5 градусов. В этих регионах возможен мокрый снег.

В понедельник, 12 января, на всей территории страны и днем, и ночью будут господствовать морозы, самые мощные на севере, западе и в центре с ночными минимумами на уровне -18... -20 градусов, днем около -10 градусов. На юге и востоке будет традиционно теплее. Ночью синоптики прогнозируют здесь до -7... -9 градусов, в дневные часы до -5... -7 градусов. Осадков не будет.